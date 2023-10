Dalla Juve al Milan: firma con la clausola

Possibile trasferimento di un big già a gennaio, Juventus e Milan al lavoro. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Si infiamma la corsa Scudetto con la Juventus ancora in scia di Milan e Inter. Nel sabato di Serie A i bianconeri hanno recuperato due punti sulla squadra di Simone Inzaghi, Giroud e compagni sono invece balzati in vetta.

Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali ci sarà Milan-Juventus. Uno scontro diretto già delicato, che a gennaio potrebbe anche diventare un duello in sede di mercato. I due club, infatti, condividono un obiettivo per le prossime sessioni. Si tratta di Lindelof del Manchester United. Come riportato dal ‘Daily Star’, il difensore è in scadenza di contratto nel 2024 ma i ‘Red Devils’ attiveranno la clausola per il rinnovo di un’ulteriore stagione, fino al giugno 2025. Lo svedese, però, resta sul mercato.

Calciomercato Juventus e Milan, Lindelof rinnova ma può lasciare lo United

Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese, sulle tracce di Lindelof ci sarebbero anche Juventus e Milan. Il prezzo è già fissato.

La dirigenza del Manchester United rinnoverà fino al 2025 per aumentare il valore di Lindelof sul mercato. A gennaio serviranno così circa 15 milioni per prelevare il difensore dal club inglese. Juve e Milan sono avvisate.