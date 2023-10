Cagliari-Roma, probabili formazioni: ancora emergenza in difesa. Dubbio Aouar-Belotti

La Roma cerca la seconda vittoria di fila in campionato nel momento più delicato della gestione Mourinho: davanti l’ex Ranieri



La Roma scende in campo alle 18 sul campo del Cagliari del grande ex Claudio Ranieri. Ma stasera non ci sarà spazio per sentimentalismi o emozioni, perché entrambe le squadre sono in una situazione di classifica pessima per i rispettivi obiettivi. I sardi sono ultimi e a caccia ancora della prima vittoria stagionale, con Ranieri che sostanzialmente si gioca la panchina. Discorso simile per Mourinho, soprattutto dopo le ultime ore convuse in casa giallorossa: lo Special One è sotto osservazione e i Friedkin stanno riflettendo sul da farsi. Una sconfitta alla Unipol Domus rischia di indirizzare le decisioni della proprietà americana.

La Roma dovrà fare ancora a meno di Smalling e Llorente, costretta a prolungare l’emergenza in difesa e l’adattamento di Bryan Cristante in mezzo a Mancini e Ndicka davanti a Rui Patricio. Sugli esterni pronti a tornare sia Kristensen che Spinazzola dopo lo stop, per motivi diversi, nel 4-0 inflitto al Servette tre giorni fa. A centrocampo Bove e Paredes confermati mentre il dubbio è relativo ad Aouar. Il franco-algerino non è al top fisicamente ma soprattutto tatticamente. In Europa League è stato sostituito nell’intervallo per scelta tecnica, con tanto di stoccata da parte di Mourinho. Dei nuovi acquisti al momento è forse quello che sta deludendo di più insieme a Renato Sanches, che però a Trigoria non hanno praticamente mai visto. E quando è stato in campo di segnali ne ha dati.

Al momento l’ex Lione va verso una nuova maglia da titolare nel 3-5-2, con Lukaku e Dybala coppia offensiva ormai collaudata. Out Lorenzo Pellegrini, che va verso un’assenza di circa un mese per una lesione al flessore. Ma c’è un’alternativa che Mourinho ha provato negli ultimi giorni: Belotti accanto a Big Rom e la Joya alle loro spalle. Con il conseguente cambiamento della linea mediana a quattro e l’esclusione appunto di Aouar. Una soluzione intrigante, offensiva, forse troppo. Il portoghese non vuole sbilanciarsi troppo, per questo ad ora il solito 3-5-2 è la soluzione più probabile. Di sicuro dà più garanzie e certezze, cose di cui la Roma in questo momento ha un profondo bisogno.

Per il Cagliari invece assenza pesante tra i pali, con Radunovic neanche convocato per una contusione all’occhio: all’esordio è pronto Simone Scuffet. Allo stesso modo anche Luvumbo non è al meglio per un problema muscolare che gli ha fatto saltare il match con la Fiorentina. L’angolano è convocato, ma partirà dalla panchina. Per il resto confermata la linea a tre in difesa con Wieteska, Hatzidiakos e Dossena. Linea mediana con Nandez e Augello sugli esteri, poi Makoumbou, Prati e Sulemana in mezzo (Deiola prova a insidiarlo). In avanti il tandem dovrebbe essere composto da Oristanio e Petagna. Torna anche Gaston Pereiro.



Serie A, Cagliari-Roma: le probabili formazioni e dove vederla in TV

Cagliari-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e verrà arbitrata da Simone Sozza della sezione di Seregno.



CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Nandez, Makoumbou, Prati, Sulemana, Augello; Oristanio, Petagna.

A disposizione: Aresti, Iliev, Azzi, Di Pardo, Goldaniga, Obert, Zappa, Desogus, Jankto, Sulemana, Viola, Luvumbo, Pavoletti, G. Pereiro, Shomurodov.

Allenatore: Ranieri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, N’Dicka; Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Zalewski, Celik, Pagano, Belotti, Azmoun, El Shaarawy, Joao Costa, Pisilli.

Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

ASSISTENTI: Cecconi-Scarpa.

IV UOMO: Mercenaro.

VAR: Paterna.

AVAR: Mazzoleni.