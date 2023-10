Baldanzi, statistiche e voti Fantacalcio del giovane trequartista dell’Empoli

Baldanzi è il calciatore di maggior qualità nel club dell’Empoli. Il suo rendimento e suoi numeri in questo inizio di campionato 2023/2024.

Tra le squadre che in questo inizio di campionato stanno facendo più fatica di altre a trovare spunti vincenti, c’è sicuramente l’Empoli. La formazione toscana nelle ultime cinque gare ha infatti ottenuto soltanto una vittoria, a fronte di ben quattro sconfitte.

A fare le spese della partenza negativa è stato l’allenatore Paolo Zanetti e il suo staff, esonerati dopo quattro giornate di campionato. In panchina è arrivato Aurelio Andreazzoli, e per lui di fatto si tratta di un ritorno nel club in cui già in passato è stato visto altre tre volte.

Finora la svolta in Serie A però non c’è stata e la squadra continua a navigare nei bassifondi della classifica con soli 3 punti. Un penultimo posto che lascia amarezza a tutto il club e ai singoli giocatori. Tra questi c’è anche Tommaso Baldanzi, un trequartista brevilineo che si è fatto notare in positivo agli ultimi mondiali Under 20 oltre che nello scorso campionato nelle fila dell’Empoli.

La nostra scheda si focalizzerà proprio sul talentino originario di Poggibonsi, facendo il punto sulle sue statistiche di inizio campionato. Può essere un giocatore affidabile al Fantacalcio? Scopriamolo.

Come ha giocato Baldanzi nell’ultima partita contro il Bologna

Il classe 2003 è un tipico fantasista che ha i suoi punti di forza nel dribbling, nell’agilità, nel controllo di palla e nei passaggi chiave ai compagni. Mancino, il suo stile di gioco lo porta a prediligere i movimenti alle spalle di una o più punte – preferibilmente in zona centrale.

Nell’Empoli in questo inizio di campionato occupa tendenzialmente la trequarti, in cui il suo potenziale può emergere con maggior facilità. E nelle ultime gare effettivamente qualcosa di interessante si è visto, nonostante le difficoltà della squadra toscana. Contro il Bologna l’Empoli ha perso in trasferta per 3 a 0, ma si tratta di un risultato netto che non deve ingannare: Tommaso Baldanzi si è fatto notare con qualche buona giocata e con qualche strappo interessante del suo repertorio, in particolare nel primo tempo. Specialmente la prima parte della gara lo ha visto svariare nell’area d’attacco della squadra toscana, fornendo buona qualità alla manovra e pregevoli passaggi ai compagni di squadra.

Il portiere bolognese Skorupski si è reso peraltro protagonista di una grande parata, che gli ha impedito di andare a segno in un match in cui Orsolini per gli avversari ha invece segnato una tripletta.

Il fantasista è poi uscito al minuto 69 per far spazio a Destro. Tuttavia il cambio non è apparso azzeccato visto il rendimento del giocatore in poco più di mezzora di gioco: un colpo di testa che non ha inciso sul risultato e poco altro.

Il voto al Fantacalcio ha tenuto conto dell’impegno del giocatore originario di Poggibonsi: per Baldanzi infatti un onorevole Fantavoto pari a 6,5.

Baldanzi, i voti al Fantacalcio

Non si può negare che anche Tommaso Baldanzi abbia faticato finora a trovare i giusti automatismi con i compagni dell’Empoli. La squadra toscana manca di brillantezza e ha non ha trovato facilmente la via del gol. Il giovanissimo trequartista però appare in ripresa, dopo le prime gare in cui al Fantacalcio ha infatti ottenuto valutazioni al di sotto della sufficienza.

A seguito della prima gara contro l’Hellas Verona (una sconfitta in casa per uno a zero), nella quale Baldanzi ha ottenuto un discreto 6,5, sono arrivate tre valutazioni al di sotto della sufficienza nelle gare contro Monza, Juventus e Roma. Alla quinta di campionato contro l’Inter è arrivato invece un dignitoso sei mentre nella gara successiva contro la Salernitana il Fantavoto lo ha premiato con un meritatissimo dieci: suo infatti il gol vittoria in una gara che ha dato i primi tre punti alla formazione toscana. Nell’ultima partita contro il Bologna – dicevamo – è arrivato invece un 6,5.

Baldanzi come ha commentato su Instagram

Il talentuoso fantasista dell’Empoli, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove spesso commenta le partite della sua squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Ebbene, in riferimento all’ultima gara di Serie A, Tommaso Baldanzi non ha pubblicato nulla. L’ultimo post che lo riguarda si riferisce infatti al match contro la Salernitana, in cui con varie foto sul social network ha festeggiato insieme ai tifosi dell’Empoli la prima vittoria in campionato e il suo gol, che ha sbloccato la partita.

“Siamo tornati” sono le parole che compaiono nel post e che indicano il suo entusiasmo post gara.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommi (@tommasobaldanzi)

Baldanzi nella probabile formazione Empoli – Udinese

Per l’allenatore Aurelio Andreazzoli qualche dubbio da sciogliere, in vista del match dell’ottava giornata di Serie A. Avanza la candidatura di Bastoni nel ruolo di terzino sinistro, mentre non vi saranno particolari novità a centrocampo. In attacco è praticamente certo il ballottaggio Cambiaghi-Cancellieri, con il primo che appare leggermente favorito sul secondo. Da Tommaso Baldanzi il mister si aspetta molto e attende quelle conferme del suo valore che potrebbero favorire le marcature degli attaccanti in rosa.

Questa potrebbe essere la formazione schierata dal tecnico per provare finalmente ad invertire la rotta in un campionato iniziato con molte difficoltà: Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bastoni S, Ranocchia, Marin, Maleh; Baldanzi, Cambiaghi; Caputo.

Baldanzi nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Titolare finora in 6 partite su 7 della prima parte di campionato di Serie A, Tommaso Baldanzi sta piano piano mostrando le sue doti di calciatore di qualità. E’ giovanissimo e ha il tempo per emergere in Serie A, un torneo in cui può subito mettersi alla prova contro alcuni dei migliori calciatori italiani e non.

I numeri delle statistiche al momento non lo premiano di certo, ma non debbono trarre in inganno perché Baldanzi – dicevamo – ha le attitudini per ben figurare nel massimo campionato nazionale. Un saggio della sua abilità lo ha già dato nei mondiali under 20 ed ora cerca conferme in A.

Ecco, in estrema sintesi le statistiche aggiornate su di lui:

Partite a voto: sette;

Gol: uno;

Assist: zero;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Espulsioni: zero; Fantamedia: 6,36.

Baldanzi, sarà conferma nella stagione di A 2023/2024?

Tommaso Baldanzi è stata la sorpresa della passata stagione in casa Empoli. Giovanissimo ma subito in grado di rendersi interessante, ha cominciato dietro a Bajrami nelle gerarchie, salvo poi superarlo e portare i toscani a cedere l’albanese al Sassuolo.

Nel campionato di A 2022/2023 ha giocato 26 partite (24 da titolare) in cui non di rado si è ben comportato, mettendo in rete anche quattro palloni. In prospettiva, dopo un primo anno positivo (Fantamedia 6.58), la sensazione è che possa aumentare ancor di più il proprio bottino – divenendo uno dei calciatori più rappresentativi del nostro torneo di A.

Le doti – dicevamo – non gli mancano di certo: trequartista molto mobile, predilige svariare sulla trequarti alle spalle di una o più punte. Bravo nel fraseggio rapido, agile nei movimenti e capace di dribbling fulminei, sa andare al tiro con facilità e rendersi pericoloso anche con conclusioni dalla distanza. Il repertorio di Tommaso Baldanzi è completo e, grazie anche alla visione di gioco, alla capacità di lettura tattica delle gare e al pressing offensivo che spesso pratica, sicuramente l’atleta ha tutte le carte in regola per confermarsi in questo campionato di Serie A.