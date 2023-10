Thiago Motta applaude l’arbitro e si tiene stretto Ferguson: “Sa fare tutto”

Il Bologna rimonta due reti all’Inter ed esce dal ‘Meazza’ con un prezioso pareggio: le parole in conferenza stampa di Thiago Motta

Esulta Thiago Motta in quello che fino a qualche anno fa era il suo stadio e dove è rimasto nella storia con il ‘Triplete’ conquistato sotto la gestione Mourinho.

L’allenatore italo-brasiliano tira un brutto scherzo all’Inter, frenando la corsa in testa alla classifica dell’undici di Simone Inzaghi. Thiago Motta è esploso di gioia al 2-2 di Zirkzee e si gode il prezioso pareggio conquistato al cospetto dei vicecampioni d’Europa: “Adesso per qualsiasi squadra è davvero difficile venire a giocare con l’Inter qui in questo stadio. A parte i primi venti minuti, dove volevamo evitare di prendere gol, i ragazzi sono stati fantastici – le parole del tecnico dei felsinei – Non abbiamo i mezzi dell’Inter o di altre squadre, però compensiamo con il lavoro e la voglia di lottare tutti insieme. Il merito è loro, abbiamo reso orgogliosa la nostra gente“.

Inter-Bologna, Thiago Motta in conferenza: “Non avevo dubbi sull’arbitro”

Thiago Motta stavolta applaude la direzione arbitrale: “Devo fare i complimenti all’Inter, è stata una bella partita. Inoltre, anche la terza squadra in campo oggi ha fatto una prestazione di grande livello. Non avevo dubbi sull’arbitro, neanche sul rigore assegnato poi dal VAR. Era molto sereno e tranquillo in tutte le sue decisioni”.

🗣️ #InterBologna – #ThiagoMotta in conferenza: “Per ogni squadra è difficile giocare con l’Inter in questo stadio. Abbiamo reso la nostra gente orgogliosa, i ragazzi sono stati fantastici. Anche gli arbitri oggi hanno fatto una gara di altissimo livello” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/fmrXqY6V59 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 7, 2023

Tanti singoli in evidenza: da Zirkzee a Calafiori, passando per Ferguson. L’allenatore del Bologna si coccola specialmente il jolly scozzese: “Ferguson non lo scopriamo oggi… È un giocatore di altissimo livello, sa fare bene tutto e ha una grande mentalità. Dobbiamo lasciarlo lontano dai riflettori perché voglio tenermelo stretto ancora per tanto tempo”, conclude sorridendo Thiago Motta.