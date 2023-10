Theo Hernandez al ventunesimo minuto: brutta notizia per Pioli

Ampio turnover col Genoa per la squadra rossonera. Il tecnico emiliano non ha però rinunciato al laterale francese, uno dei suoi fedelissimi

Milan di scena al ‘Ferraris’ contro il Genoa del grande ex Gilardino. Stefano Pioli ha optato per un ampio turnover non rinunciando, però, a quello che è uno dei suoi fedelissimi: Theo Hernandez.

Partita subito in salita per i rossoneri, alle prese con l’elevata intensità dei padroni di casa, e per lo stesso laterale francese. A metà primo tempo, per la precisione al 21′, il numero 19 del ‘Diavolo’ ha commesso una ingenuità che gli costerà molto caro.

Il classe ’97 si è fatto ammonire dopo un’azione con cui il Milan era andato a un passo dal vantaggio, eventualmente annullato per fuorigioco. Fallo di frustrazione a metà campo su Vazquez. L’ex Real Madrid era nell’elenco dei diffidati, perciò salterà sicuramente per squalifica il big match contro la Juventus in programma al ‘Meazza’ dopo la pausa per le Nazionali, domenica 22 ottobre alle 20.45.