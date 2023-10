Salta Genoa-Milan: l’attaccante è out per infortunio

Non giocherà la sfida di stasera del Marassi: era uno dei calciatori più attesi. Ecco il problema che non gli permette di scendere in campo

Non mancano le sorprese al Marassi. Il Milan di Stefano Pioli giocherà contro il Genoa senza il suo miglior giocatore.

L’assenza di Rafa Leao è, dunque, confermata, con la squadra rossonera che cambia totalmente il proprio tridente. Out anche Olivier Giroud e Christian Pulisic, che lasciano spazio a Noah Okafor, Luka Jovic e Samuel Chukwueze. Il Milan, dunque, cambia, dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund.

Genoa-Milan, Gilardino perde Messias

E’ costretto a farlo anche Alberto Gilardino, che deve rinunciare al suo bomber Retegui, out per un guaio al ginocchio. Ma il forfait dell’italo-argentino non è una novità.

Il forfait dell’ultima ora è quello di Junior Messias, presente tra i convocati in mattina, ma stasera non risulta nemmeno in panchina. Il motivo? Il brasiliano, ex delle serata, ha accusato un risentimento muscolare. Alle spalle di Gudmundsson ci sarà così Malinovskyi, che avanza il suo raggio d’azione, rispetto alle ultime partite. A centrocampo spazio a Thorsby, Frendrup e Haps.

Le scelte ufficiali di Genoa-Mila

GENOA (4-4-1-1): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Haps; Malinovskyi; Gudmundsson. All.: Gilardino.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Okafor. Allenatore: Stefano Pioli