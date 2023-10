Probabili formazioni Genoa-Milan: Pioli cambia, occasione per Chukwueze

Le formazioni di Genoa-Milan, valevole per l’ottava giornata di Serie A. Ecco le scelte di Alberto Gilardino e Stefano Pioli

Un solo giorno per preparare la sfida contro il Genoa. Il Milan di Stefano Pioli, dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund, è pronto a cambiare volto per cercare di conquistare tre punti a Marassi.

Proverà a farlo affidandosi, chiaramente, anche a Rafa Leao, che in avanti, però, avrà due partner diversi dal solito. Al centro dell’attacco, infatti, Noah Okafor è pronto a sostituire Olivier Giroud; sulla destra invece, Samuel Chukwueze si appresta a vincere il ballottaggio con Christian Pulisic.

Pioli, poi, cambia un uomo per reparto: in difesa Alessandro Florenzi torna titolare a destra, prendendo il posto di Davide Calabria. Il reparto arretrato, davanti a Mike Maignan, sarà completato da Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo Yacine Adli si riprende il posto da regista, con Musah e Reijnders a completare la mediana.

Alberto Gilardino, che in stagione è riuscito a fermare il Napoli sul pareggio e battere Lazio e Roma, vuole provare a mettere i bastoni tra le ruote anche ai rossoneri. Molto probabilmente lo farà senza il suo centravanti, Retegui, alle prese con un problema al ginocchio. Ci sarà certamente, invece, l’uomo del momento Gudmundsson. Il Genoa, che si schiererà con un 3-5-1-1, si affiderà proprio a lui per fermare il Diavolo.

Le formazioni di Genoa-Milan

Ecco le formazioni di Genoa-Milan:

GENOA (3-5-1-1): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Matturro; Messias; Gudmundsson. All. Gilardino.

MILAN (3-4-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Leao. All. Pioli.

Serie A, Genoa-Milan: dove vederla in tv

Genoa-Milan-Lazio, gara valida per l’ottava giornata di Serie A, è in programma sabato 7 ottobre, alle ore 20.45 a San Siro. Il match tra i rossoneri e i biancocelesti sarà visibile in diretta televisiva e in streaming su Dazn e sui canali Sky Sport.

Il calendario di Genoa e Milan

Dopo lo stop per le nazionali, il Milan avrà un calendario ancora più duro: i rossoneri inizieranno il 22 ottobre a San Siro, contro la Juventus, e poi viaggerà a Parigi il 25, per sfidare il Psg. 4 giorni più tardi spazio a Napoli-Milan. Il Grifone, invece, tornerà in campo a Bergamo, contro l’Atalanta, prima giocare ancora tra le mura amiche, il 27 ottobre, contro la Salernitana.