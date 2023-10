Pioli: “In porta voleva andarci Pulisic. Ecco cosa mi ha detto Theo Hernandez”

Il tecnico del Milan dopo la vittoria in casa del Genoa: “Quello che ha fatto Giroud fa parte del nostro spirito e della nostra mentalità

“È stata una partita particolare, tesissima e nervosissima. Volevano assolutamente vincerla, ci credevamo. Non era facile, ma i ragazzi hanno messo dentro una energia per provare a portarla a casa”. Pioli applaude i suoi calciatori dopo il successo sofferto in casa del Genoa che regala al Milan la vetta della classifica in solitaria.

Decisivi per i tre punti la rete di Pulisic allo scadere, contestatissima dai liguri, e Giroud nel finale quando ha dovuto sostituire in porta Maignan espulso per l’entrataccia su Ekuban: “Mi piace pensare che quello che ha fatto Olivier faccia parte del nostro spirito e della nostra mentalità. Voleva andare in porta Pulisic, ma gli ho detto ‘guarda che sei piccolino’ (ride, ndr)… Questo gruppo vuole dare il massimo e questa è la cosa che mi rende più felice. Adesso riusciamo a vincere anche le partite ‘sporche’ – sottolinea il tecnico rossonero – Abbiamo avuto una crescita importante e necessaria visto che si gioca ogni tre giorni”.

GOL PULISIC – “Non lo so, ci sono tanti sé – ha risposto Pioli a proposito della rete dello statunitense contestata ma convalidata – Anche l’arbitro è stato costantemente bloccato, l’avranno rivisto tante volte e se hanno deciso così vuol dire che la rete è regolare”.

SQUALIFICA THEO HERNANDEZ CON LA JUVE – “Stavo seguendo l’azione e non ho visto il fallo. Mi ha detto che aveva fatto un fallo normale… Noi in testa da soli? Parliamo della classifica dopo Juve e Napoli. Se saremo ancora lì, vorrà dire tanto. Mi auguro che la sosta ci ridia Kalulu, ci ridia Loftus-Cheek. Con la Juve alla ripresa cercheremo di essere preparati per affrontarla al meglio”