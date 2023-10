PAGELLE e TABELLINO Genoa-Milan 0-1 | Pulisic e Giroud preziosi, Maignan croce e delizia

Pagelle, voti e tabellino di Genoa-Milan, match del Marassi valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A

Il Genoa riesce a chiudere tutti gli spazi al Milan di Stefano Pioli. Serve così un guizzo di Christian Pulisic per portare a casa tre punti davvero preziosi.

Prima del gol dell’americano da sottolineare una fantastica parata di Mike Maignan, che salva il risultato. Nel finale, però, il francese esce a valanga su Ekuban, venendo espulso. C’è ancora tempo per altre emozioni: una nuova espulsione, al 103′ di Martinez, e un’uscita perfetta di Olivier Giroud, costretto ad andare in porta.

Ecco i voti:

GENOA

Martínez 5,5

De Winter 6 – Dal 104′ Leali s.v.

Drăgușin 6

Bani 5,5

Vásquez 6

Sabelli 6 – Dal 67′ Ekuban 6,5

Thorsby 5,5

TOP Frendrup 6,5 – E’ la sintesi perfetta di quello che ha rappresentato e messo in campo stasera il Genoa. Corsa, qualità, organizzazione e sacrificio. Il 2001 danese è autore di una grande prestazione in mezzo al campo, che certamente non sarà passata inosservata agli scout presenti al Marassi.

Haps 6,5 – Dal 91′ Puscas s.v.

Malinovskyi 5,5 – Dal 67′ Kutlu 6

FLOP Guðmundsson 5 – Purtroppo per il Genoa non è il Guðmundsson ammirato nelle ultime uscite e non per colpa sua. Senza un punto di riferimento in avanti è costretto a giocar spalle alla porta e ad andare verso la propria. Corre per tutto il campo, ma è seguito come un’ombra da Tomori, che non lo lascia respirare. Così non riesce mai ad incidere.

All. Gilardino 6

MILAN

Maignan 6 – Spettatore per 75 minuti, compie un autentico miracolo sul tiro da fuori di Dragusin, deviato da Reijnders. Una deviazione che sembrava poter essere decisiva, ma il francese con un guizzo toglie il pallone dalla porta con la mano sinistra, dimostrandosi un vero campione tra i pali. In pieno recupero esce a valanga su Ekuban, colpito col ginocchio. L’arbitro lo espelle dopo la revisione al VAR. Croce e delizia per il Diavolo

Florenzi 6,5 – Dal 65′ Calabria 6

Thiaw 6,5

Tomori 6,5

Hernández 5,5

Musah 6,5

Adli 5,5 – Dal 65′ Giroud 7

Reijnders 6

Chukwueze 5 – Dal 45′ TOP Pulisic 7 – I veri campioni si vedono soprattutto nei momenti complicati. La partita a Marassi è difficilissima per il Milan, ma ci pensa l’americano, con una grande giocata, dentro l’area di rigore, a trovare la rete della vittoria.

FLOP Jovic 4,5 – I nove palloni toccati, nel corso del primo tempo, sono la sintesi perfetta della sua partita. Non corre, non cerca gli spazi e non si rende mai utile per la squadra. Nei minuti finali, quando il Milan tenta l’assalto, entra nel vivo dell’azione, sfruttando i movimenti di Olivier Giroud. Al 78′ arriva così il primo tentativo in semi-rovesciata, che trova il muro del Grifone, ma è davvero troppo poco. Dal 92′ Bartesaghi s.v.

Okafor 5,5 – Dal 45′ Leao 5,5

All. Pioli 6

TABELLINO

GENOA-MILAN 0-1

GENOA (4-4-1-1): Martínez; De Winter, Drăgușin, Bani, Vásquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Haps; Malinovskyi; Guðmundsson. A disp.: Leali, Sommariva; Hefti, Martín, Matturro, Vogliacco; Galdames, Jagiełło, Kutlu; Ekuban, Fini, Pușcaș. All.: Gilardino.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernández; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jović, Okafor. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Calabria, Pellegrino; Pobega, Pulisic, Romero; Giroud, Leão. All.: Pioli.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

GOL: 88′ Pulisic (M)

AMMONITI: 21′ Theo Hernandez e Florenzi (M), 47′ Musah (M), 61′ Adli (M), 69′ De Winter (G), 86′ Martínez (G), 100′ Tomori (M)

ESPULSI: 99′ Maignan (M), 102′ Martinez (G)