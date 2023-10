Milan, contatti continui per il ritorno di Ibrahimovic: le ultime

Ibrahimovic di nuovo al Milan, contatti tra lo svedese e la dirigenza per un ruolo nello staff rossonero: cosa sta succedendo

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, un rapporto e un filo che non si spezzano, anche dopo l’addio al calcio giocato dello svedese. L’ex centravanti si è visto di recente a Milanello dopo il derby, parlare con la squadra e con Pioli, per suonare la carica e aiutare gli ex compagni a rialzarsi. Una presenza significativa che ha lasciato immaginare un futuro dirigenziale per Ibra, idea che potrebbe avere delle basi concrete.

I contatti tra il 42enne e la dirigenza milanista sono continui. Ieri, c’è stato un pranzo tra lui e Giorgio Furlani, amministratore delegato del club, dopo il colloquio avuto qualche settimana fa con Gerry Cardinale. Il Milan è in pressing e vorrebbe Ibra all’interno del club con un ruolo importante di rappresentanza, lui però non ha ancora deciso e sta valutando la proposta. Nel frattempo, a San Siro, la sua presenza per gli appuntamenti più importanti non manca.