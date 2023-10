Lazio, il piano ‘diabolico’ di Lotito: Sarri non è d’accordo

Lotito sembra avere un piano perfetto per un giocatore della rosa biancoceleste anche se Sarri potrebbe non essere pienamente d’accordo

Il campionato della Lazio non è iniziato nel migliore dei modi; nelle prime sette giornate di Serie A, i biancocelesti hanno ottenuto solamente due vittorie a fronte di un pareggio e di ben quattro sconfitte. Rispetto alla passata stagione preoccupa la tenuta difensiva; la squadra sembra aver perso quella solidità che ha rappresentato un punto di forza nel campionato scorso. La prossima partita, contro l’Atalanta, non è per nulla semplice ma i ragazzi di Sarri devono assolutamente cambiare passo ed iniziare a risalire la classifica.

Se in campionato le cose non stanno andando come previsto, il discorso cambia parlando di Champions League. Quattro punti nelle prime due partite, entrambi ottenuti nel finale; prima il gol di Provedel contro l’Atletico e poi il colpo di testa di Pedro in casa del Celtic. Inizio decisamente positivo all’interno di un girone che si deciderà nelle due sfide contro il Feyenoord.

L’ultimo turno di Champions, come detto, è stato deciso da Pedro; giocatore di caratura internazionale ma che, rispetto ai primi anni in maglia biancoceleste, sta avendo meno spazio. In ogni caso avere uno come lui, pronto a subentrare dalla panchina, è un punto di forza importante per la Lazio considerando la sua esperienza e le sue innate qualità. Proprio il futuro di Pedro sembra essere in dubbio con Lotito ad avere un piano ben preciso.

Lotito e il rinnovo di Pedro: due opzioni

Il contratto dell’esterno offensivo scade il prossimo trenta giugno e, come detto, sembrano esserci due possibilità per il prolungamento di contratto del giocatore. La prima è quella di far scattare il rinnovo automatico al raggiungimento delle venticinque presenze; la seconda possibilità, invece, porterebbe Pedro a scadenza con l’intenzione di andare a rinegoziare il guadagno fisso dell’attaccante.

La seconda opzione sembra essere quella maggiormente gradita al patron biancoceleste; diverso il discorso di Sarri. Il parere dell’allenatore è molto importante e bisogna capire la sua opinione sull’eventuale rinnovo di Pedro; parliamo, come detto, di un giocatore importante e che sa essere ancora decisivo come dimostrato in casa del Celtic. La carta d’identità, però, non mente e quella dell’esterno offensivo biancoceleste dice trentasei.

Non è da escludere dunque che si possa decidere di non rinnovare il contratto dell’attaccante per proseguire la politica del ringiovanimento della rosa. Una situazione non semplice e solo il tempo ci potrà dare una risposta; nel frattempo Pedro continua a dimostrare il proprio valore.