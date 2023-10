Lazio-Atalanta, probabili formazioni: Immobile verso il forfait, occhio al tridente ‘leggero’

Dopo la vittoria rinfrancante in Scozia col Celtic, la Lazio cerca il successo anche in campionato dove la classifica è ‘tragica’



La Lazio torna a rituffarsi in campionato dopo la vittoria faticosissima arrivata nei secondi finali del recupero in Champions League. Il successo in Scozia col Celtic però non può saziare i biancocelesti che in campionato sono in ritardo tremendo in classifica. Sono appena sette i punti in sette partite, appena tre in più dell’Empoli terzultimo. Ma la sfida è tutt’altro che semplice, contro un’Atalanta in forma, che ha già sei punti in più della Lazio e può salire addirittua a -3 dall’Inter.

Sarri dovrà gestire al meglio la rosa, le energie, in un momento complicatissimo e di stress fisico dopo una trasferta complicata. E con qualche giocatore che è sembrato un po’ spremuto. Tanto che in Scozia addirittura il tecnico della Lazio ha dovuto risparmiare qualche minuto pure a Luis Alberto sull’1-1. Ma la novità riguarda la più che probabile assenza di Ciro Immobile, che mercoledì è entrato nel finale perché non al top. Quei 15 minuti, anche se ha fato il suo ok per giocarli, non gli hanno fatto evidentemente benissimo. Il numero 17 ha un risentimento muscolare, sta provando a recuperare almeno per la panchina, ma la sua presenza è in forte dubbio.

Allora si potrebbero prospettare due alternative: la prima, più probabile, è quella che porta al nuovo impiego del Taty Castellanos con Zaccagni e Felipe Anderson ai lati. L’altra è il ritorno del brasiliano da ‘falso nueve’, dove ha giocato (e pure molto bene) per larghi tratti dello scorso campionato. In quel caso potrebbe giocare Pedro a destra. A centrocampo in campionato sembra Rovella il titolare, con Luis Alberto irremovibile e l’altro posto che dovrebbe essere occupato da Vecino, in questo momento il giocatore più decisivo. In difesa Patric resta in vantaggio su Casale per fare coppia con Romagnoli mentre sugli esterni tornerà Marusic con Hysaj dall’altra parte, anche se Pellegrini spera.

Per l’Atalanta invece l’assenza importante è quella di Rafael Toloi, che ha riportato una lesione muscolare e starà fermo per almeno una decina di giorni. Al suo posto è pronto Djimsiti, che formerà la difesa insieme a Scalvini e Kolasinac in quella che è sostanzialmente la stessa formazione che ha battuto lo Sporting a Lisbona. A centrocampo linea con Zappacosta, De Roon, Ederson e Ruggeri, poi Koopmeiners alle spalle di De Ketelaere e Lookman. Scamacca è tornato dall’infortunio e insidia il belga.

Serie A, Lazio-Atalanta: le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: –

Diffidati: –

Squalificati: –

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All.: Gasperini.

Indisponibili: Toloi, Touré.

Diffidati: –

Squalificati: –