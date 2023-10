Giuntoli fa sul serio e sfida l’Inter: oltre 40 milioni per strapparlo a Marotta

Giuntoli a caccia del sostituto di Pogba sul mercato per la finestra di gennaio: l’obiettivo della Juventus piace anche all’Inter

La Juventus è pronta a dire addio a Paul Pogba. Il francese è risultato positivo anche alle controanalisi e rischia una pesante squalifica per la positività al testosterone.

Alla Juve verrà a mancare così un elemento importante a centrocampo, nonostante le rare apparizioni dell’ex centrocampista del Manchester United al momento del ritorno a Torino nell’estate 2022. Pogba ha un contratto fino al giugno 2026 con il club bianconero, a circa 10 milioni di euro netti a stagione. La Juve potrebbe optare per la rescissione consensuale e risparmiare una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Tesoretto che, unito al nuovo aumento di capitale da 200 milioni della controllante Exor, permetterebbe alla dirigenza della Continassa di avere la disponibilità per affondare sul mercato per un colpo importante in mediana nella finestra di gennaio. Ci sono diversi obiettivi nella lista del Dt Giuntoli e del braccio destro Manna per la sessione invernale, allo scopo di regalare un nuovo innesto e metà campo a Massimiliano Allegri e coprire così il vuoto lasciato da Pogba.

Calciomercato Juventus, Thuram in pole nella lista di Giuntoli: c’è anche l’Inter

Un’opportunità concreta può essere Hojbjerg, che ha poco spazio nel Tottenham e ha aperto alla cessione. Gli ‘Spurs’ chiedono però 30 milioni per il nazionale danese, mentre la Juve opterebbe per una soluzione in prestito con diritto di riscatto.

Più di Hojbjerg, però, a stuzzicare la fantasia di Giuntoli è in particolare Khephren Thuram, che sta continuando a mettersi in mostra con la maglia del Nizza in Ligue 1. Il figlio d’arte piace tanto all’ex uomo mercato del Napoli, che deve fronteggiare comunque l’agguerrita concorrenza dalla Premier League rappresentata da Liverpool e Newcastle come rimbalza dai tabloid d’Oltremanica. Senza dimenticare anche l’interesse dell’Inter dell’estimatore Marotta, che vorrebbe affiancare il classe 2001 al fratello Marcus nella rosa di Inzaghi. Inoltre, il Nizza valuterebbe almeno 40 milioni di euro più bonus il cartellino del suo diamante pregiato: richiesta al momento fuori dalla portata della Juventus.