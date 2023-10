Dimarco, statistiche e voti Fantacalcio dell’esterno tuttofare dell’Inter

Federico Dimarco è un esterno di qualità che nell’Inter sta trovando lo spazio che merita. Quali sono i suoi numeri al Fantacalcio?

Finora l’Inter sta ben figurando in Serie A, con un primato in classifica frutto di sei vittorie e una sola sconfitta. Una conferma dei progressi di un club che negli ultimi anni è tornato ad occupare stabilmente palcoscenici importanti e che si può affidare, oggi, ad alcuni giocatori praticamente inamovibili – veri e propri punti di riferimento per il gioco nerazzurro.

Tra questi c’è Federico Dimarco, un esterno di piede sinistro, versatile, molto tecnico e che sa partecipare con intelligenza ed acume tattico sia alla fase difensiva che a quella offensiva. La nostra scheda parlerà proprio di lui e indicherà com’è andata l’ultima gara, i suoi voti al Fantacalcio in questo inizio di campionato di Serie A, la probabile formazione per la prossima partita e non solo.

Come ha giocato Dimarco nell’ultima partita Salernitana – Inter

L’ultima gara giocata da Federico Dimarco è stata quella della sesta giornata di campionato. Infatti alla settima giornata, in cui l’Inter ha sconfitto la Salernitano con un sonoro 4 a 0 in trasferta, l’allenatore Simone Inzaghi ha preferito farlo riposare, dando spazio ad un Carlos Augusto abbastanza in forma. Le alternative in panchina d’altronde non mancano.

Nell’ultima gara il riscatto interista, dato che alla sesta giornata era arrivato l’inaspettato k.o. in casa contro il Sassuolo. Un 2-1 inflitto dai neroverdi che schieravano nell’occasione anche Federico Dimarco.

In quella gara l’esterno ha fatto una prestazione di livello non molto diverso da quello dei compagni. Non incisivo come tante altre volte in passato, poco brillante e forse bisognoso di un po’ di riposo e turnover (poi infatti arrivato alla settima giornata di campionato), il talentuoso giocatore originario di Milano non ha reso come è nelle sue possibilità. Qualche buona incursione in avanti con cross, rivelatisi questa volta infruttuosi. Di fatto una prestazione non all’altezza delle precedenti in quest’inizio di campionato.

Insomma la sua performance, sommata a quella dei compagni, ha contribuito alla debacle con il Sassuolo, in cui alcuni giocatori hanno fatto la differenza – in primis Berardi. Forse un po’ di stanchezza in casa nerazzurra ha contribuito all’esito della gara, ed infatti proprio Dimarco è stato fatto riposare nell’ultima gara con la Salernitana, vinta poi per 4 a 0 con un rapido riscatto. Dal punto di vista tattico, comunque, le certezze del passato restano invariate.

Fantacalcio: i voti di Dimarco

La duttilità di Federico Dimarco è indispensabile per il gioco dell’Inter, come pure la sua tecnica è in grado di fare la differenza in molte situazioni di gioco. Nel Fantacalcio il calciatore si rivela un’ottima carta da giocare e i voti in questa primissima parte di campionato, sono infatti dalla sua parte.

Finora le valutazioni al celebre gioco sono state tutte pari ad almeno la sufficienza ed, in particolare, nelle ultime tre gare ha spiccato con un 7,5 alla quarta giornata di campionato ed un 10 alla quinta. In quest’ultima gara, contro l’Empoli in trasferta, un brillante Dimarco ha giocato più di 80 minuti, segnando anche una rete. La sesta giornata, dicevamo, non è stata all’altezza del suo valore ma, ciò nonostante, in ambito Fantacalcio ha ottenuto un 6 – risultando tra i nerazzurri meno deludenti.

In generale, Federico Dimarco rappresenta una sicurezza per tutti coloro che giocano al Fantacalcio, ovvero un calciatore di qualità che difficilmente incappa in una gara completamente negativa. Anche nella penultima di campionato, pur con la sconfitta in casa contro il Sassuolo, è infatti arrivata la sufficienza al Fantacalcio. Pertanto, stiamo parlando di un atleta assolutamente affidabile per chi voglia cimentarsi in questo gioco con gli amici.

Dimarco come ha commentato su Instagram

Il talentuoso laterale, come molti suoi colleghi, ha un profilo Instagram dove è solito commentare le partite della sua squadra. L’ultimo aggiornamento risale alla quinta giornata del campionato, che lo ha visto esaltarsi con una un’ottima prestazione, un gol e un dieci al Fantacalcio.

Non sono seguiti aggiornamenti in riferimento all’ultima gara giocata contro la Salernitana, probabilmente in attesa di nuove prestazioni convincenti che, considerato il valore del calciatore, sicuramente arriveranno nelle prossime giornate di Serie A.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter)

Dimarco nella probabile formazione Inter – Bologna

L’esterno tuttofare dell’Inter ha sicuramente voglia di riconfermarsi come un titolare inamovibile in casa nerazzurra. E ha tutte le carte in regola per farlo, perché il 3-5-2 di Simone Inzaghi sembra fatto apposta per lui. Inoltre i compagni di squadra si sono rivelati assai adatti per il tipo di gioco che predilige, fatto di inserimenti di qualità, fraseggio rapido e cross ben eseguiti per gli attaccanti pronti a riceverli e capitalizzarli.

Essendo un classe 1997 è nel pieno della maturità sportiva e dunque sicuramente determinato a fare bene per tutto il prosieguo del campionato. La formazione che Simone Inzaghi schiererà contro il Bologna probabilmente sarà la seguente: Sommer; Pavard, Acerbi/De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Dimarco nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Finora sei partite in cui l’esterno Dimarco è sempre stato titolare, senza però mai giocare i 90 minuti ed uscendo nel secondo tempo. Soltanto nell’ultima partita contro la Salernitana non ha giocato, perché messo a riposo da mister Simone Inzaghi. Sono i numeri che sintetizzano al meglio il suo positivo inizio di campionato di Serie A 2023/2024, eccoli di seguito:

gol: uno

assist: tre

ammonizioni: zero

espulsioni: zero

Fantamedia: 7.50

In queste cifre la sintesi dell’ottimo inizio di campionato di Federico Dimarco, le cui capacità di centrocampista completo stanno contribuendo a fare la differenza in casa Inter, club al momento in vetta nel campionato di Serie A.

Dimarco, l’esterno di qualità che inventa i cross e favorisce le azioni da gol

Quasi tutto in questo inizio di stagione sta funzionando bene in casa Inter, specialmente a centrocampo. Non solo Federico Dimarco, ma anche gli altri elementi del reparto si stanno ben comportando e stanno offrendo prestazioni al di sopra della sufficienza. In particolare spiccano quelle del derby, in cui il club nerazzurro ha inflitto un pesante 5 a 1 al Milan. In questa occasione Dimarco ha peraltro partecipato al successo fornendo un assist ed ottenendo un 7,5 come Fantavoto. I suoi cross sono molto spesso assai pericolosi, ma anche le sue incursioni sono in grado di generare scompiglio nella retroguardia avversaria.

Insomma, è innegabile che da lui dirigenza nerazzurra e tifoseria si aspettino cose molto positive nella stagione 2023/2024. E se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, per l’esterno il campionato è iniziato nel modo giusto.