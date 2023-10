Allegri vince il derby e si riprende la Juve. Coro dalla Curva Sud

Il tifo organizzato bianconero applaude il tecnico nel finale della stracittadina col Torino vinta per 2-0 grazie ai gol di Gatti e Milik

La Juventus vince il derby di Torino non disputando una grande partita. Primo tempo abbastanza privo di emozioni, mentre la ripresa si è aperta col gol di Gatti. Poi è arrivato il raddoppio di Milik. Da segnalare che verso il finale di gara, con i bianconeri in vantaggio per 2-0, è partito dalla Curva Sud un coro in favore di Allegri.

Non una super Juve, ma un successo nel derby non passa mai in cavalleria. Ecco perché nonostante una Juve non spumeggiante, negli ultimi minuti di partita la tifoseria organizzata ha fatt partire gli elogi al mister.

“Allegri uno di noi”, si è sentito dalla Sud. Una curva che tributa un coro al tecnico livornese, andando in contrasto con la prestazione di oggi che è comunque in linea con il clima di unione che invoca sempre l’allenatore juventino.

“Dobbiamo remare dalla stessa parte”, ha ripetuto spesso Allegri, ed ecco che i tifosi rispondono presente. Inneggiando all’allenatore livornese, che oggi ha avuto il merito di indovinare il cambio di Milik, che ha segnato e chiuso la stracittadina torinese.