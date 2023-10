Allegri mette Juric all’angolo: la Juve doma il Toro 2-0

Vittoria importante della formazione bianconera che si avvicina ulteriormente ai primi posti in classifica

Il successo centrato questo pomeriggio all’Allianz Stadium vale sicuramente doppio per la Juventus. La formazione bianconera, con la vittoria nel derby con il Torino, guadagna sicuramente morale prezioso alla vigilia della sosta di due settimane, ma si avvicina soprattutto alle zone alte della classifica.

In attesa del risultato di questa sera nella gara di Marassi tra Genoa-Milan, la Juve si porta a -2 punti dal primo posto occupato dall’Inter e ad una sola lunghezza di svantaggio dai rossoneri. Una prova piuttosto solida da parte dei bianconeri in una serata che poteva creare più di qualche apprensione. Allegri, infatti, ha dovuto fare a meno in attacco di due titolarissimi come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, entrambi indisponibili per infortunio.

Per abbattere il muro di un Torino che nel corso del primo tempo è rimasto perfettamente in partita, Allegri si è dovuto affidare a due calci d’angolo. A sbloccare il risultato di parità ci ha pensato infatti Federico Gatti sugli sviluppi di un corner, approfittando di un batti e ribatti infinito per calciare oltre la linea di porta il pallone. Rete inizialmente annullata dalla terna arbitrale, ma successivamente convalidata a seguito di un colloquio con il Var durato circa tre minuti.

Raddoppio arrivato pochi minuti più tardi sempre da calcio d’angolo. Dalla bandierina il sinistro di Filip Kostic ha trovato lo stacco aereo di Arek Milik, bravo ad anticipare l’uscita a vuoto di Milinkovic-Savic e trovare la rete dell’allungo bianconero. Gestione perfetta da parte della squadra di Allegri nell’ultima mezz’ora per una vittoria che rilancia prepotentemente la Juve tra le candidate allo scudetto.

Juventus-Torino 2-0, la classifica aggiornata di Serie A

Come anticipato, con questa vittoria la Juventus si avvicina pericolosamente all’Inter con due soli punti di svantaggio e si stacca momentaneamente dal Napoli al terzo posto.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 19; Milan 18; Juventus* 17; Napoli e Fiorentina 14; Atalanta 13; Lecce* 12; Bologna* 11, Sassuolo* 10; Frosinone, Torino* e Monza 9; Roma, Genoa e Verona 8; Lazio 7; Udinese* 5; Empoli* 4; Salernitana 3; Cagliari 2.

*una partita in più