Thauvin, i numeri dell’attaccante dell’Udinese: va bene per il Fantacalcio?

Con la nazionale francese laureatosi campione del mondo nel 2018, Thauvin all’Udinese non sta però brillando come sperato. I numeri.

Un inizio di campionato difficile per l’Udinese che, in sette giornate, finora non ha ottenuto neanche una vittoria. Tra i giocatori tuttora attesi dalla tifoseria – e da cui ci si aspetta qualche spunto vincente per provare a risalire la china – c’è anche l’attaccante francese Florian Tristan Mariano Thauvin. Per lui si tratta della prima esperienza nel calcio italiano, dopo aver giocato nel paese transalpino, ma anche in Inghilterra con il Newcastle.

Thauvin finora ha giocato tutte le partite della squadra friulana, però senza incidere davvero in nessuna di esse. Se l’Udinese sta avendo una partenza un po’ sottotono, purtroppo è anche a causa delle prestazioni non particolarmente brillanti dei giocatori che occupano le posizioni avanzate. Tra cui lo stesso transalpino.

Chi gioca al Fantacalcio e vuole saperne di più sull’attaccante francese, troverà di seguito le indicazioni più significative su Thauvin, i numeri di questo inizio campionato, i dati del Fantavoto e della Fantamedia. Può considerarsi una buona riserva oppure no? Nelle ultime gare ha mostrato miglioramenti nel rendimento? Ecco le risposte.

Come ha giocato Thauvin nell’ultima gara Udinese – Genoa

Nell’ultima gara contro il Genoa il francese è entrato al minuto 58: infatti per la prima volta da questo inizio campionato non è stato schierato titolare. La gara ha portato ai friulani un pareggio per 2-2, ma gol ed assist dal talento transalpino classe 1993 non sono arrivati.

L’attaccante Thauvin ha fatto il suo ingresso in corso di partita insieme a Samardzic, ma rispetto a quest’ultimo il suo impatto è stato meno significativo. La sua entrata ha infatti spostato poco gli equilibri, e sia nei dribbling sia nei cross non è riuscito a la differenza. Ma i mezzi non gli mancano affatto.

Insomma, qualche guizzo in cui si sono intraviste le sue doti, ma non molto altro. Per lui infatti la valutazione al Fantacalcio è stata un modesto 5,5.

Thauvin, i voti al Fantacalcio

Sicuramente chi si interessa di Fantacalcio vorrà saperne di più sulle sue valutazioni nelle ultime partite, per capire se – nel corso di questo inizio di stagione di Serie A – si tratta di un elemento comunque abbastanza affidabile e su cui puntare per costruire la propria rosa giocatori nel famoso gioco tra amici.

Ebbene, in sette partite giocate in questo inizio di campionato di Serie A le valutazioni del Fantacalcio non lo hanno premiato. Ma d’altronde sono il risultato delle prestazioni: scarsa vena realizzativa e poche azioni davvero incisive lo hanno reso finora meritevole soltanto di voti pari al massimo alla sufficienza.

Un 6 al Fantavoto che Thauvin ha ottenuto alla prima, alla seconda ed alla sesta giornata di campionato. Nelle altre gare i Fantavoti hanno oscillato tra il 5 e il 5,5, a riprova che il francese – un po’ come tutta l’Udinese – sta faticando a trovare gli automatismi e la brillantezza che servono a vincere in Serie A. Alla voce ‘vittorie’ la squadra friulana è per il momento è ferma a zero, e non è un caso.

Thauvin come ha commentato su Instagram

Il versatile elemento offensivo dell’Udinese, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove spesso commenta le partite della sua squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Ultimamente però non ha pubblicato nuovi post legati alle recenti gare di campionato di Serie A. Probabilmente Thauvin preferisce tenere un profilo basso, in attesa di momenti migliori che, se del caso, potranno essere ‘celebrati’ sul social network insieme ai tifosi friulani.

L’ultimo contenuto pubblicato dal francese su Instagram lo vede infatti in un momento del proprio tempo libero, senza alcun particolare riferimento al calcio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Florian Thauvin (@flotov)

Thauvin nella probabile formazione Empoli – Udinese

Empoli-Udinese è il match valido per l’ottava giornata di Serie A 2023/24. Si giocherà allo stadio Castellani venerdì 6 ottobre alle ore 18:30. Al momento nel 3-5-2 dell’allenatore Sottil non sembra esserci spazio per una nuova partita da titolare per Florian Thauvin, che sta pagando le prestazioni non convincenti di inizio stagione.

Questa dunque la probabile formazione con cui l’Udinese scenderà in campo: Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Success, Lucca.

In avanti fiducia al tandem Success – Lucca dunque, con quest’ultimo che finalmente pare essersi sbloccato ed aver trovato la via del gol. Tuttavia la decisione finale su chi inserire in avanti spetterà al tecnico che, anche in base all’esito degli allenamenti dei giorni anteriori alla partita, valuterà se far giocare Success – anche lui in verità non brillante in questo inizio di stagione – o se schierare Thauvin di nuovo titolare.

Thauvin nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Titolare finora in 6 partite su 7 della prima parte di campionato di Serie A, Florian Thauvin ha statistiche generali che ben riassumono il suo momento di forma certamente non eccezionale. In estrema sintesi ecco i numeri del suo inizio di campionato di Serie A stagione 2023/2024:

Partite a voto: sette;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: due;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,64.

La Fantamedia, in particolare, non è positiva ma si allinea al rendimento complessivo dell’Udinese in queste prime giornate, dove più volte sono mancate giocate vincenti e guizzi in grado di portare alla vittoria.

Thauvin, un incompiuto nel campionato italiano?

Il curriculum di Florian Thauvin lascia intuire le sue doti. Vincitore con la Francia di un mondiale under 20 nel 2012 e del torneo di Coppa del Mondo giocato nel 2018 in Russia, finora in Italia il calciatore transalpino non è però riuscito ad emergere davvero.

Ma le qualità – dicevamo – ci sono. Mancino naturale, gioca soprattutto come ala destra, sapendo anche agire anche sulla fascia opposta con buona intensità. Corsa ed agilità sono altre sue peculiarità e si trova bene in un modulo di gioco di tipo 4-3-3. All’Udinese tuttavia si sta adattando al 3-5-2 e forse proprio questo potrebbe averlo limitato nelle prime gare di campionato.

Thauvin è duttile perché può giocare anche nella posizione di trequartista, non difettando in lui la tecnica individuale. In più sa calciare con ambo i piedi ed in grado di contribuire alla costruzione dell’azione partendo dal basso. Svaria sulla trequarti e sa farsi trovare pronto per rapidi uno-due o passaggi filtranti. Il bagaglio tecnico insomma c’è e se mai ciò che è mancato finora in Thauvin è stata la capacità di inserimento negli schemi e nel metodo di gioco del tecnico Sottil. Tuttavia, considerata l’innegabile qualità, è auspicabile che in una eventuale fase di ripresa dell’Udinese, anche le sue prestazioni risulteranno decisamente migliori.