Serie A, nuovo rinvio per i diritti Tv: le reazioni di Lotito e De Laurentiis – VIDEO CM.IT

Ecco le reazioni di Lotito e De Laurentiis sulla decisione della nuova proroga per i diritti Tv della Serie A

Finita la giornata dedicata alle trattative private (divisa in due round tra mattina e pomeriggio) all’Hotel Galliandi Milano tra la Commissione dei 20 club di A composta da De Laurentiis, Lotito, Luca Percassi (Atalanta), Campoccia (Udinese) e Cappellini (avvocato Inter) con i rappresentanti dei broadcaster interessati per i pacchetti Tv a partire dal giugno 2024 (Sky, Dazn e Mediaset).

Le parti in causa hanno deciso per una nuova proroga e di posticipare la validità per la presentazione delle offerte dal 15 al 23 ottobre. Le buste sigillate e consegnate a un notato dovranno essere presentate entro il prossimo venerdì (13 ottobre). L’Assemblea di Lega di lunedì 9 andrà quindi in scena in via telematica e tratterà degli altri temi all’ordine del giorno, mentre sarà programmata un’altra assembla in presenza il 16 ottobre per trattare appunto della delicata tematica riguardante l’assegnazione dei diritti Tv.

La Lega chiede 900-1000 milioni di euro e quindi di non scendere sotto la cifra dell’ultimo quinquennio, da quello che filtra i broadcaster invece offrirebbero delle cifre più basse e sotto ai 900 milioni. Se le offerte fossero ritenute insoddisfacenti, la Lega potrebbe aprire alla rivoluzione con la soluzione ‘interna’ (cercando ovviamente l’appoggio dei presidenti di Serie A) per l’apertura di un proprio canale, finanziato da un fondo.

Telegrafici De Laurentiis e Lotito all’uscita: “É andata bene, sono sempre ottimista. Rialzo delle offerte? Lasciate perdere, le offerte vengono dal mercato”, le parole del patron de Napoli.

Non si sbilancia neanche il presidente della Lazio con una citazione: “Spes ultima dea… Se alzeranno le offerte? Non lo so, dovete chiederlo a loro”.