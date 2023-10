“Sei libero di trovarti una squadra”: assist all’Inter per gennaio

Assist all’Inter in vista del mercato di gennaio: il giocatore scaricato può approdare in nerazzuro

L’Inter lo ha seguito e lo segue a lungo ed ora il colpo Trevoh Chalobah potrebbe davvero concretizzarsi nel mercato di gennaio. Il giocatore inglese nato in Sierra Leone è sempre più in uscita dal Chelsea ed è pronto a lasciare i ‘Blues’.

Una decisione che dipende non tanto dalla volontà del calciatore classe 1999 quanto da quella di Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino infatti non vede un futuro a tinte ‘Blues’ per il versatile difensore in grado di giocare anche davanti alla difesa, al momento tra l’altro alle prese con alcuni problemi fisici. Chalobah è sotto contratto sino al 2028, ma la sua permanenza a Londra sembra sempre più improbabile.

Inter, piace Chalobah: il Chelsea lo cederà a gennaio

Come riferisce ‘TeamTalk’, Pochettino avrebbe invitato Chalobah a trovarsi un’altra squadra già a gennaio. Il giocatore in estate ha rifiutato diverse offerte perché desideroso di restare al Chelsea, ma ora le cose sembrano destinate a cambiare.

L’Inter continua a seguirlo con grande interesse. Abituato a giocare in una difesa a tre, Chalobah farebbe molto comodo ad Inzaghi, ma il club nerazzurro deve fare i conti con la concorrenza. Possibile che il Nottingham Forest, che in estate ha fatto più di un tentativo per il ragazzo, provi a rifarsi sotto a gennaio, ma attenzione anche al Bayern Monaco. Thomas Tuchel è un grande estimatore del giocatore e sarebbe ben felice di portarlo a Monaco dopo averlo allenato a Londra.

Un’operazione che potrebbe essere certamente favorita dal fatto che il Chelsea è pronto a mettere il giocatore sul mercato. Un ostacolo per l’Inter, che però potrebbe tentare di acquistare il giocatore in prestito. Un’ipotesi tutt’altro che remota visto il lungo contratto che lega il calciatore al club inglese. I rapporti tra Inter e Chelsea sono buoni, ma il Bayern può certamente mettere sul piatto un’offerta maggiormente allettante almeno dal punto di vista economico e anche la possibilità di ritrovare in Baviera il suo vecchio allenatore oltre al connazionale Harry Kane rischia di essere un fattore in più.