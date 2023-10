Insigne chiama Sarri: ma c’è un ‘problema’ per il ritorno

Avventura finora da dimenticare per Insigne al Toronto: l’ex fantasista del Napoli vorrebbe lasciare la MLS Soccer per approdare alla Lazio alla corte di Sarri

La Lazio si aggrappa a Pedro ed esce con tre punti fondamentali dalla trasferta di Champions League contro il Celtic.

Una vittoria pesante in chiave ottavi per la squadra di Maurizio Sarri, in un momento non certo facilissimo per i biancocelesti considerando l’avvio negativo in campionato. Finora è stata una stagione difficile anche per l’attaccante spagnolo, frenato dai problemi alla caviglia. Sarri nelle ultime uscite ha dato un po’ più spazio all’ex Barcellona, che all’ultimo respiro a Glasgow ha fatto esplodere di gioia i tifosi laziali che hanno seguito la squadra in terra scozzese. Pedro adesso punta a giocare con maggiore continuità e allontana un possibile addio alla Lazio nella finestra di gennaio.

Calciomercato Lazio, Pedro allontana l’addio e ‘chiude’ a Insigne

Lo spagnolo, sotto contratto fino al giugno 2024 con opzione per un ulteriore anno, chiude all’ipotesi Tenerife con l’intenzione di finire la stagione con la maglia della Lazio: “Non voglio andare via. Ora sto bene e voglio restare qui. Spero di giocare di più, lavoro per essere titolare ogni giorno, ma poi decide il tecnico”, così Pedro ha spento le voci su un eventuale addio a metà stagione.

Volontà che chiuderebbe le porte anche al colpo Insigne, che come riporta il ‘Messaggero’ si sarebbe proposto al ‘vecchio’ maestro Sarri considerando l’avventura tutt’altro che entusiasmante al Toronto. L’ex Napoli è fuori dai playoff con i canadesi e l’avventura in MLS Soccer pare essere arrivata al capolinea visto anche il litigio con un tifoso in tribuna in una recente uscita della squadra grigiorossa. Insigne avrebbe dato la disponibilità a Sarri a tornare in Italia e nella Lazio, ma in quel caso a fargli posto dovrebbe essere Pedro. Che, però, non ha nessuna intenzione di salutare Roma e i biancocelesti.