Il Milan ha pronto il super colpo: scelto il bomber con Giroud

Il Milan è pronto a mettere le mani su un nuovo attaccante: i rossoneri in estate vorranno regalarsi un profilo all’altezza

Il Milan ci ha provato fino all’ultimo giorno a regalare un centravanti all’altezza a Stefano Pioli, ma l’affondo a Taremi non è andato a buon fine. Moncada e Furlani hanno così ripiegato all’ultimo secondo su Luka Jovic.

L’attaccante serbo, arrivato in condizioni non brillanti, non è riuscito ancora a dare il suo apporto al Milan. Pioli si è dovuto affidare quasi esclusivamente ad Olivier Giroud, che lo scorso 30 settembre ha compiuto 37 anni. Nelle ultime partite è stato Noah Okafor a dargli il cambio. Lo svizzero, che ha caratteristiche diverse dal classico centravanti, ha comunque risposto bene, riuscendo a segnare due gol.

E’ evidente però che il Milan abbia bisogno di un centravanti di livello, che possa finalmente raccogliere l’eredità del francese. Olivier Giroud può ancora dare tanto, ma andrà gestito diversamente. L’ex Chelsea può davvero rinnovare per un’altra stagione, serve però un nuovo bomber, capace di segnare tanti gol, sul quale fare affidamento.

Milan, colpo in avanti: i tifosi scelgono Jonathan David

E’ stato così chiesto agli utenti di Twitter, che seguono la pagina di Calciomercato.it, quale sarebbe il colpo ideale in avanti per il Milan di Stefano Pioli.

La scelta è ricaduta, come si può vedere, su Jonathan David. Il calciatore del Lille ha raccolto il 56,8% dei voti, vincendo ampiamente il sondaggio. Una scelta che coincide, di fatto, con le preferenze anche di Moncada e Furlani. Non è un segreto, infatti, che il canadese sia il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza di via Aldo Rossi, per rafforza l’attacco la prossima estate. Un aspetto da non sottovalutare è il contratto in scadenza nel 2025, che può favorire l’approdo in rossonero di David a cifre consone con le spese affrontate nell’ultimo periodo.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🔴⚫️ In attesa di definire il futuro di #Giroud, il #Milan è a caccia di un centravanti per la prossima estate: quale sarebbe la soluzione migliore per l'attacco di #Pioli? 🧐 RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 6, 2023

Tornando al sondaggio, al secondo posto si è piazzato Kean, con il 20,5% dei voti. L’attaccante italiano ha preceduto, Taremi (18,2%), che a luglio potrebbe approdare in rossonero a parametro zero. Non convince per nulla, invece, Alvaro Morata, con il 4,5% dei voti.