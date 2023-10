Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: ottava giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni dell’ottava giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Ritorna in campo la Serie A per l’ultima giornata prima della sosta per le nazionali. Inter e Milan saranno impegnate sabato, così come la Juventus di Allegri rispettivamente contro Bologna, Genoa e i bianconeri nel derby della Mole con il Torino. Il Napoli riceve la Fiorentina di Vincenzo Italiano e occhio all’Olimpico dove si sfideranno Lazio e Atalanta.

SERIE A, PROBABILI FORMAZIONI E CONSIGLI FANTACALCIO

Empoli-Udinese venerdì ore 18.30

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Thauvin, Lucca.

TOP: Baldanzi brilla in casa. Occhio a Pereyra

FLOP: Kabasele è sconsigliato

RISCHIATUTTO: Chi fa un tentativo per Maleh

Lecce-Sassuolo venerdì ore 20.45

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

TOP: Berardi e Krstovic sono in forma

FLOP: Vina non convince

RISCHIATUTTO: Strefezza può ripartire

Inter-Bologna sabato ore 15

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Corazza; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Ndoye.

TOP: Lautaro è sempre una garanzia. Orsolini può far male

FLOP: De Silvestri può avere problemi

RISCHIATUTTO: Una puntatina su Carlos Augusto

Juventus-Torino sabato ore 18

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata.

TOP: Rabiot e Vlasic, i top del derby

FLOP: Kean non ci convince ancora

RISCHIATUTTO: Zapata sa come segnare alla Juventus

Genoa-Milan sabato ore 20.45

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Kutlu, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Messias.

MILAN (3-4-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

TOP: Gudmundsson e Leao, fantasia al potere

FLOP: Musah può avere problemi

RISCHIATUTTO: occhio a Messias

MONZA-SALERNITANA domenica ore 12:30

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Lovato; Mazzocchi, Maggiore, Legowski, Bradaric; Jovane, Kastanos; Dia.

TOP: Colombo vuole stupire ancora! Pessina da rilanciare

FLOP: Lovato meglio tenerlo fuori

RISCHIATUTTO: sorpresa Kastanos

FROSINONE-VERONA domenica ore 15:00

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Baez.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Hongla; Terracciano, Suslov, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Djuric.

TOP: Cheddira non deluderà! Sì a Folorunsho e Soulé

FLOP: non fidatevi di Monterisi

RISCHIATUTTO: Lazovic per i bonus pesanti!

LAZIO-ATALANTA domenica ore 15:00

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.

TOP: Zaccagni può fare la differenza! Koopmeiners l’uomo in più

FLOP: Hysaj a rischio malus

RISCHIATUTTO: finamente Zappacosta!

CAGLIARI-ROMA domenica ore 18:00

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Deiola, Augello; Shomurodov, Petagna.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

TOP: Lukaku sempre e comunque! Ok Dybala e Zappa

FLOP: Wieteska può andare in sofferenza

RISCHIATUTTO: Shomurodov se amate il rischio! Per il classico gol dell’ex

NAPOLI-FIORENTINA domenica ore 20:45

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Østigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

TOP: Kvaratskhelia da bonus pesanti! Bonaventura e Osimhen non si discutono

FLOP: Duncan meglio tenerlo fuori!

RISCHIATUTTO: Simeone anche dalla panchina!