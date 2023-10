Allegri ha un secondo ‘lavoro’: ecco cosa fa quando non allena la Juve

In pochi lo sanno, ma Allegri ha aperto da ormai qualche anno un’azienda: ecco di cosa si occupa l’azienda dell’allenatore della Juventus.

La Juventus, in questa stagione, ha l’obiettivo di lottare per lo scudetto; i bianconeri, considerando l’assenza dalle coppe, possono preparare le partite di settimana in settimana. Aspetto decisamente importante e che può rivelarsi decisivo nei mesi chiave della stagione. Per essere una pretendente al titolo bisogna evitare i passi falsi di Reggio Emilia e di Bergamo; prestazioni in cui è stato preso di mira Allegri.

Il tecnico, da quando è tornato alla Juventus, è costantemente criticato per una proposta di gioco considerata non all’altezza della rosa a disposizione del tecnico. La Juve tende più alla praticità che alla spettacolarità anche se, in questa stagione, ha mostrato un calcio diverse specialmente nelle partite con Udinese e Lazio dove ha imposto il proprio gioco con continuità.

La sensazione è che Allegri ha un solo modo per placare le critiche: tornare a vincere un trofeo con la sua Juventus. Qualora l’allenatore non dovesse riuscirci ha sempre il piano B, un ‘secondo lavoro’, chiamiamolo così, per differenziare le sue entrate. Ecco di che cosa si tratta.

Allegri e il piano B: ecco di cosa si tratta

Come riportato da Calcio e Finanza, il tecnico, infatti, è diventato socio al 57% della ex Care International, rinominata Vgm International che si occupa di due aspetti ben diversi. Il primo riguarda la gestione e la promozione dei personaggi presenti nel mondo dello sport ma anche dello spettacolo e del cinema mentre il secondo è quello delle compravendite immobiliari.

Oltre alla Vgm International, però, Allegri ha rilevato il 2.16% di Buddyfit; in questo caso stiamo parlando dell’applicazione presente nel settore della salute e in quello del fitness. Allegri, dunque, ha un piano B; il suo lavoro principale resta, ovviamente, quello dell’allenatore dove ha il compito (non semplice ma alla portata) di riportare la Juventus ad alti livelli.