The last dance, il piano che mette insieme Messi e Ronaldo

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ancora una sullo stesso campo: l’ultimo atto di una rivalità che ha segnato la storia del calcio moderno

Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo, ancora una volta. L’ultimo atto di una rivalità che ha segnato l’era moderna del calcio mondiale è pronto ad essere scritto.

A questo sta lavorando l’Arabia Saudita, nuova frontiera del pallone internazionale: lì dove CR7 già gioca con l’Al Nassr, mentre la Pulce ha preferito la MLS. Entrambi nelle nuove squadre stanno confermando di essere, nonostante l’età, capaci di fare la differenza. Il portoghese ha già segnato 10 gol nelle prime nove partite stagionali, aggiungendo anche sei assist per arricchire il bottino.

L’argentino, invece, di gol ne ha fatti 11 nelle 12 partite giocate con la maglia dell’Inter Miami, con cinque assist a referto. Numeri importanti ai quali manca però qualcosa: il confronto diretto tra i due campionissimi. Di tempo per vederli nuovamente uno contro l’altro non ce n’è poi tanto, considerato che il momento del duplice addio è vicino ed allora in Arabia vogliono fare in fretta e organizzare the last dance, l’ultimo ballo della rivalità che ha segnato un’epoca.

Messi e Ronaldo insieme in Arabia Saudita: il piano

Stando a quanto riferisce ‘elgoldigital.com’, in Arabia Saudita stanno lavorando all’organizzazione di una nuova sfida, l’ultima della loro trionfale carriera, tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Un evento che, nella mente degli organizzatori, dovrà essere storico: l’Al Nassr di CR7 contro l’Inter Miami della Pulce. Uno contro l’altro, ancora una volta, in una partita amichevole che dovrà essere disputata non più tardi di inizio 2024. Una data precisa ancora non c’è, anche perché c’è la necessità che entrambi i campioni siano presenti in campo e al meglio della loro condizione fisica.

La partita diventerebbe l’ultima tra Messi e Ronaldo: la precedente sfida diretta ufficiale tra i due calciatori risale al 2018, prima del trasferimento del portoghese alla Juventus. Allora il ‘Clasico’ tra Barcellona e Real Madrid finì 2-2 con Messi e Ronaldo in gol. Quindi l’amichevole dello scorso anno tra il Psg di Messi e l’All Stars del campionato saudita. Ora potrà esserci ancora un ‘ballo’, l’ultimo.