Serie A, classifica stravolta totalmente: al terzo posto c’è lui

In Serie A troviamo una classifica totalmente stravolta e la presenza, al terzo posto, di un giocatore che nessuno si aspettava

Il massimo campionato italiano, dopo le prime sette giornate, sta vedendo la coppia Inter e Milan in testa alla classifica; le milanesi stanno dimostrando di poter competere fino alla fine per lo scudetto. Non possiamo, ovviamente, escludere dalla lotta al titolo il Napoli che vuole ripetere quanto fatto nella passata stagione; la Juventus, nonostante i passi falsi di Sassuolo e Atalanta, ha la rosa per restare in corsa fino all’ultimo considerando anche l’assenza dalle coppe.

La classifica della Serie A però ci dice anche della difficoltà che stanno vivendo le due romane, la voglia dell’Atalanta e della Fiorentina di inserirsi in discorsi importanti e realtà come Bologna, Torino e Sassuolo che possono trovare il modo di dare fastidio all’interno della stagione.

Non possiamo non andare a menzionare quanto stanno facendo i rossoblù; cinque partite senza sconfitte (due vittorie e tre pareggi) e seconda miglior difesa del campionato con soli quattro gol subiti. Proprio questa statistica porta sia una riflessione sia uno stravolgimento di una speciale classifica; parliamo di portieri e della loro capacità di tenere la porta inviolata.

Aspetto decisamente importante per due motivi; avere un portiere che prende pochi gol aiuta, inevitabilmente, la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Bisogna poi considerare il discorso fantacalcistico dal momento che mantenere la porta inviolata permette di avere un voto decisamente importante.

Serie A, Skorupski terzo in classifica: quattro partite senza subire gol

Al terzo posto di questa speciale classifica (i portieri che prendono meno gol) troviamo Skorupski, estremo difensore del Bologna. Fare gol ai rossoblù è diventata missione veramente complessa; la squadra si difende bene, sa soffrire e può contare su un portiere in grado di compiere parate importanti nell’arco dei novanta minuti.

Skorupski, per ben quattro partite, non ha subito gol: Verona, Napoli, Monza ed Empoli non sono riuscite a segnare ad una squadra, il Bologna, che vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa stagione. L’estremo difensore dei rossoblù si è messo alle spalle, in questa speciale classifica, portieri importanti e tra questi non possiamo non menzionare Szczesny.

Solo in due hanno fatto meglio di Skorupski; il primo è Musso che ha le stesse partite senza subite gol del portiere del Bologna ha, a differenza del collega, ne ha giocate due in meno. Al primo posto troviamo Sommer; l’estremo difensore dell’Inter ha mantenuto la porta inviolata in cinque occasioni su sette. Dato comunque interessante per Thiago Motta; la sua squadra può contare su un portiere decisamente affidabile.