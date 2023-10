Roma-Servette, probabili formazioni: Bove scalda i motori, Lukaku non riposa

Dopo la vittoria col Frosinone, la Roma torna a giocare in Europa League: all’Olimpico arriva il Servette



Il 2-0 col Frosinone non può bastare per ritenere la Roma fuori dal tunnel. Stasera bisognerà confermarsi nel match casalingo contro il Servette, seconda giornata della fase a gironi della Europa League. Sfida per certi versi ingombrante visto il momento a livello di energie e infortuni, visto che in difesa mancano Kumbulla, Smalling e Llorente. Ma dopo la vittoria all’esordio con lo Sheriff, la Roma può comunque scendere in campo con un minimo di tranquillità in più almeno a livello di classifica del girone.

Per il resto i giallorossi hanno bisogno inevitabilmente di vincere per continuare a crescere in fiducia, segnare con regolarità e possibilmente tenere la porta inviolata. Anche con qualche cambio. Mourinho ha ammesso che ci sarà turnover, ma senza esagerare, fidandosi di chi gli dice di stare bene e aver bisogno di giocare, risparmiando chi invece ha una storia clinica un po’ più complicata. In porta ci sarà un’altra chance per Mile Svilar, in difesa le opzioni porterebbero alla difesa a quattro o la conferma dei tre. Più probabile la seconda ipotesi, con l’innesto di Celik come ‘braccetto’ di destra insieme a Mancini e Ndicka. I due unici centrali di ruolo a disposizione devono stringere i denti. Ma perderne un altro sarebbe deleterio in vista di Cagliari, per cui non è escluso che Mancini possa rifiatare: l’unico modo è arretrare Cristante.

Ma pure il numero 4 qualche minuto se lo risparmierebbe volentieri. Difficile accontentarlo, anche perché a centrocampo Paredes è uno di quelli che di infortuni ne ha avuti. L’argentino vuole però giocare, anche per trovare sempre più condizione. Il ballottaggio è aperto. L’altro mediano sarà Edoardo Bove, con Aouar in vantaggio su Pellegrini per l’altro posto. Karsdorp e Zalewski sugli esterni. In avanti non riposerà Lukaku, che per arrivare al top ha bisogno di giocare: accanto a lui è ballottaggio tra El Shaarawy e Belotti con Dybala che partirà sicuramente dalla panchina. Kristensen e Azmoun sono invece fuori dalla lista Uefa. C’è da gestire le forze in vista della trasferta di Cagliari di domenica alle 18, che non è la prossima ma resta la partita più importante.

Serie A, Roma-Servette: le probabili formazioni e dove vederla in TV

Roma-Servette sarà trasmessa in co-esclusiva su Sky Sport (canali 201 e 252) e Dazn e verrà arbitrata dal croato Igor Pajac.

ROMA (3-5-2): Svilar, Celik, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Spinazzola, Mancini, Pellegrini, Pagano, El Shaarawy, Dybala, Pisilli, Mannini.

All. Foti (Mourinho squalificato)

Indisponibili: Abraham, Azmoun, Kristensen, Kumbulla, Llorente, Renato Sanches, Smalling.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

SERVETTE (4-4-2): Frick Bolla, Rouiller, Severin, Tsunemoto; Antunes, Cognat, Douline, Stevanovic; Crivelli, Bedia.

A disposizione: Mall, Besson, Guillemenot, Henchoz, Vouilloz, Kutesa, Mazokou, Ondoua, Dimba Lele, Ouattara, Touati, Jarell.

All. Weiler.

Indisponibili: Magnin.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Arbtiro: Pajac (Croazia)

Assistenti: Mihalj-Durak

Quarto Uomo: Kolaric

Var: Bebek

AVar: Martinez