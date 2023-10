Roma-Servette, postazione a sorpresa per Mourinho: ecco dove guarderà la partita

Jose Mourinho è squalificato per i fatti di Budapest e stasera ha scelto un posto inconsueto per osservare il match tra Roma e Servette

Jose Mourinho stupisce, in ogni ambito e scelta. Per la sfida tra Roma e Servette lo Special One è ancora sqiualificato, sta scontando la seconda delle quattro giornate di squalifica decretate dall’Uefa per i fatti di Budapest.

Non una novità per il portoghese, che anche in campionato nei suoi primi due anni più di una volta è stato costretto a seguire altrove il match dei giallorossi. Di solito è stato il pullman, che spesso ha portato fortuna. All’Olimpico invece ha scelto uno stanzino a disposizione nella pancia dello stadio, stavolta invece ha optato addirittura per la tribuna stampa. Ultima fila di seggiolini, in posizione esattamente centrale accanto ai match analyst che osservano dall’alto la squadra e comunicano anche con la panchina. Neanche a dirlo, intorno a lui tutti hanno subito iniziato a scattare foto, nel prepartita è stato questo ad attirare l’attenzione. E il mister non sembrava gradire molto.