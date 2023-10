Periodo terribile Bonucci: dal primo posto alla zona retrocessione

Non è un periodo semplicissimo per Bonucci con il difensore che, dopo quanto successo con la Juventus, si trova in piena zona retrocessione

Uno dei protagonisti, nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, è stato senza ombra di dubbio Bonucci; il centrale ha vissuto dei mesi complicati e, molto probabilmente, non si aspettava tutta questa situazione. Messo fuori rosa, non più considerato parte integrante del progetto bianconero, il classe 1987 ha dovuto trovare una soluzione alternative per continuare a giocare a pallone.

E’ chiaro che avrebbe voluto chiudere la carriera in maglia Juventus ma le cose sono andate in maniera completamente diversa. Bonucci ha dovuto lasciare i colori bianconeri e si è trasferito, per la prima volta nel corso della sua carriera, fuori dall’Italia; il centrale, infatti, ha accettato l’offerta dell’Union Berlino e di un progetto molto interessante con la squadra desiderosa di essere protagonista sia in Bundesliga sia a livello internazionale.

La squadra, al momento dell’arrivo di Bonucci, era in una posizione decisamente importante per quanto riguarda la classifica di Bundesliga. L’Union Berlino, infatti, aveva vinto due partite quattro a uno (rispettivamente contro Mainz e Darmstadt) conquistando il primo posto in classifica a punteggio pieno. Da quel momento, però, è iniziato il crollo del club e una situazione, attualmente, decisamente negativa.

Bonucci, impatto negativo: Union Berlino in zona retrocessione

Da quando è arrivato all’Union Berlino, il club ha giocato quattro partite; le prime due (contro Lipsia e Wolfsburg) le ha viste dalla panchina mentre è sceso in campo contro Hoffenheim e Heidenheim. Il risultato è stato sempre lo stesso: sconfitta. Quattro partite senza vincere per l’Union con Bonucci protagonista, in negativo, contro l’Hoffenheim andando a procurare il rigore del momentaneo uno a zero.

Anche in Champions League le cose non sono andate molto meglio; due partite disputate, due sconfitte con la clamorosa rimonta subita dal Braga nella seconda giornata del girone. In totale, da quando Bonucci si è trasferito all’Union Berlino, il club ha perso sei partite consecutive; se in Champions era pronosticabile l’inizio complicato (considerando anche la difficoltà del girone e l’esperienza delle altre squadre), in Bundesliga il crollo è stato clamoroso.

La squadra è passata dalla prima posizione all’undicesimo posto che significa zona retrocessione; sono solo cinque i punti di vantaggio sul Colonia diciassettesimo; bisogna cambiare marcia e farlo in fretta perché la situazione, di giornata in giornata, si complica sempre di più e Bonucci non è ancora riuscito a festeggiare la sua prima vittoria con la nuova maglia.