Mancini, numeri e curiosità per il Fantacalcio del difensore della Roma

Mancini è un difensore della Roma; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto del vice capitano giallorosso

La Roma, nell’ultima sessione estiva di mercato, ha ceduto Ibanez; il difensore centrale, nonostante qualche errore di troppo specialmente in un match decisamente importante per i tifosi giallorossi, era un giocatore fondamentale all’interno del sistema di gioco di Mourinho per la sua velocità, la capacità di aggredire l’avversario e la pericolosità sulle palle inattive.

In sua assenza la leadership della difesa giallorossa viene suddivisa da Smalling e Mancini; il centrale azzurro ha quella cattiveria agonistica perfetta per giocare in una squadra di Mourinho. Giocatore forte fisicamente, abile soprattutto quando la squadra difende bassa e con voglia di vincere sempre; Mancini, in campo, mette sempre il cento per cento e probabilmente è per questo che è il vice capitano della Roma.

Come ha giocato Mancini nell’ultima partita Roma Frosinone

Nell’ultimo turno di campionato, all’Olimpico è arrivato il Frosinone dell’ex Di Francesco. Una sfida fondamentale per la Roma che, dopo quanto successo in casa del Genoa, doveva obbligatoriamente vincere in modo da dare una risposta a tutto l’ambiente. Il successo è arrivato ed è stato firmato Lukaku-Pellegrini.

Una delle note positive è stato l’aver mantenuto la porta inviolata; merito anche della prestazione fornita da Mancini. Il Frosinone, soprattutto nel primo tempo, ha provato a mettere in difficoltà la difesa giallorossa; del terzetto difensivo di Mourinho non possiamo non menzionare la prova, sicuramente positiva, di Mancini.

Concentrato, attento in marcatura e con una prestazione decisamente migliore rispetto a quella fornita in casa del Genoa; i giallorossi, per il proseguo della stagione, hanno assolutamente bisogno del miglior Mancini.

Fantacalcio: i voti di Mancini

Uno dei punti fermi della Roma di Mourinho; il centrale azzurro, da quando è arrivato il tecnico portoghese, ha avuto un minutaggio decisamente importante ed è ormai un leader della retroguardia giallorossa come testimonia anche l’essere vice capitano di questa squadra alle spalle di Pellegrini.

Anche a livello fantacalcistico può andare a regalare diverse soddisfazioni; Mancini, nonostante il discorso legato ai cartellini gialli (ne prende decisamente di meno), fornisce un contributo fondamentale nell’area avversaria vista la sua abilità nel gioco aereo. Le prime due partite di campionato, contro Salernitana e Verona, gli hanno portato un doppio cinque e mezzo.

In casa con il Milan, invece, è arrivato un cinque. Decisamente meglio il match con l’Empoli dove ha trovato il gol ed ha ottenuto un dieci; positiva, da sei e mezzo, la prestazione in casa del Torino mentre ha ricevuto un quattro e mezzo in casa del Genoa, L’ultima partita, contro il Frosinone, gli ha portato un se pieno.

Mancini come ha commentato su Instagram

Il centrale difensivo della Roma ha un profilo Instagram proprio come molti sui colleghi; account dove è solito commentare i risultati della sua squadra anche se non posta dalla sfida contro l’Empoli dove ha anche trovato il suo primo gol in campionato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Mancini (@gianlumancio_23)

Mancini nella probabile formazione di Cagliari Roma

La prossima sfida di campionato vedrà la Roma fare visita al Cagliari; il club neopromosso non sta vivendo un momento semplice ed è reduce dalla sconfitta per tre a zero contro la Fiorentina. Anche i giallorossi però non sono nel loro miglior periodo ed hanno bisogno di un successo per andare a risalire la classifica.

Tra i protagonisti del match troveremo sicuramente Mancini che, complici le assenze di Llorente e Smalling, dovrà andare a guidare il reparto difensivo con tutta la sua personalità.

Andiamo ora a vedere la probabile formazione della Roma con la presenza del centrale azzurro dal primo minuto. Rui Patricio; N’Dicka, Cristante, Mancini; Spinazzola, Pellegrini, Paredes, Bove, Kristensen; Lukaku. Dybala

Mancini nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto di come il difensore sia fondamentale all’interno del sistema di gioco della Roma sia da un punto di vista della personalità sia per quanto concerne la possibilità di portare dei bonus grazie alla sua capacità nel gioco aereo. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del centrale giallorosso.

Gol: uno

Assist: zero

Ammonizione: una

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.1

Mancini, leader giallorosso: imprescindibile nell’undici titolare

Abbiamo detto di come Mancini, da quando è arrivato Mourinho, è diventato un vero e proprio leader dei giallorossi. Difensore cresciuto in maniera visibile e che, nella finale della scorsa Europa League, si è preso anche la responsabilità di andare a calciare il rigore nella lotteria che ha portato il Siviglia ad alzare il trofeo.

Per capire l’importanza di Mancini basta vedere come, in assenza di Pellegrini, sia lui il capitano dei giallorossi. Attestato di fiducia importante ma anche una responsabilità non da poco considerando la passione e l’amore del popolo giallorosso. In una stagione lunga e ricca di impegni, tra campionato e coppe, un giocatore come Mancini può essere fondamentale per andare a raggiungere gli obiettivi prefissati.