Lazio, rinnovo con intrigo: prolunga il contratto, ma gela i tifosi

La Lazio sembra aver trovato l’accordo per il rinnovo del suo giocatore; occhio al clamoroso intrigo che rischia di cambiare tutto

Il campionato dei biancocelesti non è assolutamente iniziato nel migliore dei modi; la Lazio, dopo sette giornate di Serie A, ha raccolto due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte per un totale di sette punti conquistati. Quello che sorprende, in negativo, è la permeabilità di una squadra a cui segnare è veramente troppo semplice; aspetto su cui bisogna lavorare considerando anche la solidità mostrata dai biancocelesti nella scorsa stagione.

Un punto di forza da parte del club capitolino, invece, è il reparto offensivo. Sarri, per quanto concerne l’attacco, può contare su una serie di elementi in grado di fornire un contributo decisamente importante all’interno di una stagione dove, è bene ricordarlo, la Lazio vuole essere protagonista anche a livello internazionale.

Tra i giocatori più importanti, a livello offensivo, non possiamo non andare a menzionare Felipe Anderson; il brasiliano è un giocatore molto abile nell’uno contro uno e nell’andare a creare la superiorità numerica. Grazie alla sua tecnica può andare a mettere in difficoltà tutte le difese avversaria; rappresenta un punto di forza della rosa di Sarri e giocatore a cui è difficile rinunciare.

Felipe Anderson, rinnovo vicino: l’esterno ha un sogno preciso

Abbiamo detto di come Felipe Anderson sia un giocatore fondamentale per la Lazio; proprio per questo dovrebbe essere ormai imminente il rinnovo di contratto del brasiliano. Il classe 1993 è in scadenza il prossimo trenta giugno e, come riportato da Il Messaggero, sembra aver trovato l’accordo per un triennale (a 2.8 milioni a stagione) fino al 2027. Accordo importante considerando le qualità di un giocatore in grado di cambiare il corso della partita da un momento all’altro.

Accordo, dunque, trovato e annuncio che dovrebbe arrivare a breve; la storia tra Felipe Anderson e la Lazio è pronta ad andare avanti anche se non possiamo non sottolineare di un particolare che potrebbe cambiare le carte in tavola anche perché, nel calciomercato, non si può dare nulla per scontato.

Felipe Anderson in un’intervista rilasciata a TNT Sports Brasil ha dichiarato di come il suo desiderio sia quello di tornare prima o poi al Santos, club brasiliano dove l’esterno offensivo ha giocato prima di approdare nella capitale. Una dichiarazione che non può lasciare indifferenti specialmente in un momento della stagione particolarmente complicato per i biancocelesti con i risultati che non sono proprio quelli sperati e la necessità di cambiare marcia il prima possibile.