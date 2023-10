Fiorentina, altro che 40 milioni: prezzo raddoppiato, ecco quanto vale oggi

La Fiorentina, ha nella sua rosa, un giocatore fondamentale che può prendersi sulle spalle la squadra viola. Cerchiamo di capire quanto vale

Una stagione dove la Fiorentina vuole togliersi diverse soddisfazioni; in campionato la squadra sta dimostrando di poter competere per le posizioni importanti della classifica e ci sono le possibilità di vedere i viola lottare fino alla fine per un posto nella prossima Europa. Ambizioni elevate anche in Conference League dove i ragazzi di Italiano vogliono tornare in finale per vendicare la sconfitta subita lo scorso anno nell’ultimo atto della competizione.

Nelle prime sette giornate di campionato, la Fiorentina ha raccolto quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta in casa dell’Inter; tra le note positive non possiamo non parlare dell’aspetto realizzativo. La squadra, nonostante sia arrivato un solo gol tra Nzola e Beltran, ha messo a segno quindici gol dimostrando di poter far male all’avversario in qualsiasi modo.

Le due punte stanno facendo fatica a trovare la giusta continuità a livello realizzativo; discorso che non possiamo assolutamente fare per Nico Gonzalez, leader di questa squadra e che ha iniziato la stagione nel miglior modo possibile. Solamente in campionato ha messo a segno quattro gol e un assist in sette partite; è stata sua la rete che ha stappato la partita contro il Cagliari. Giocatore assolutamente fondamentale per il sistema di gioco di Italiano.

Nico Gonzalez, uomo chiave per la Fiorentina: i dati parlano chiaro

L’importanza di Nico Gonzalez, esterno offensivo che vede benissimo la porta, è sotto gli occhi di tutti. Oltre ai gol, elemento imprescindibile per le ambizioni di un club, il classe 1998 fornisce una serie di prestazioni di altissimo livello e ha i crismi per trascinare la Fiorentina in tutta la stagione.

Stando ai dati Opta, l’esterno argentino nelle prime sette partite di campionato ha cercato il gol con ben diciassette tiri. Questa è la dimostrazione di come Nico Gonzalez si prenda la responsabilità in questa squadra e sia il giocatore capace di dare quel qualcosa in più alla Fiorentina. Giocatore imprescindibile come dimostrato anche nell’ultima sessione di mercato quando i viola hanno rifiutato, dal Brentford, oltre 40 milioni di euro. La sensazione è che oggi l’argentino possa valere più di 50 milioni.

L’avvio di stagione dell’esterno offensivo è stato a dir poco strepitoso; con un giocatore di questo livello, il club viola può sognare in grande. Qualificazione alla prossima Champions e vittoria della Conference; due missioni per nulla semplici che la Fiorentina di Italiano proverà a compiere. Missioni sì difficili ma che con questo Nico Gonzalez sembrano alla portata del club viola.