Fanno sei sostituzioni, ricorso per la sconfitta a tavolino: decisione UFFICIALE

La decisione ufficiale del giudice sportivo fa discutere: risultato convalidato nonostante le sei sostituzioni effettuate

Sei sostituzioni e sconfitta a tavolino: sembrava scontato l’esito del ricorso, considerato anche precedenti importanti.

La Roma, ad esempio, si è vista infliggere lo 0-3 a tavolino contro lo Spezia in Coppa Italia (con i liguri comunque vittoriosi sul campo) per aver effettuato una sostituzione in più del previsto. Quello che è accaduto però nel Lazio ha dell’incredibile e potrebbe rappresentare un precedente di cui tener conto.

La gara è quella tra Aranova e Vigor Perconti, match del campionato Juniores Regionale del Lazio. Al fischio finale gli ospiti sono usciti dal terreno di gioco vittoriosi, essendosi imposti per 2-0. Un successo con giallo visto che, pochi secondi prima del triplice fischio, la Vigor Perconti ha effettuato una sostituzione, la sesta della partita.

Un cambio che poteva costar caro, visto che il regolamento prevede soltanto cinque sostituzioni, ma così non è stato. Il giudice sportivo, infatti, ha deciso di respingere il ricorso presentato dall’Aranova, motivando la decisione con il fatto che la sesta sostituzione non ha avuto un impatto importante sul match.

Stando a quanto scritto dal giudice sportivo nel comunicato il sesto cambio “non ha avuto influenza sul risultato della gara” e quindi la gara può essere considerata regolare. Questo perché, secondo il giudice sportivo, “la presenza sul terreno di gioco di un calciatore in posizione ‘irregolare’ non costituisce elemento sufficiente a determinare l’irregolarità della gara” ma occorre la prova di un comportamento del calciatore che abbia, in qualche misura, inciso sulle sorti dell’incontro.

Niente sconfitta a tavolino dopo sei sostituzioni: la dura protesta

Ovviamente non è mancata la dura presa di posizione dell’Aranova, società che è uscita sconfitta sia in campo che davanti al giudice sportivo.

Il club con un comunicato ha parlato di una sentenza che “crea un pericoloso precedente” e che va a smentire il regolamento del calcio. “Sarà dunque necessario – la domanda contenuta nella nota della società – analizzare di volta in volta quanto il sesto o settimo o ottavo cambio avranno contribuito al raggiungimento del risultato finale con una quantità di ricorsi e controricorsi no stop da questo momento in poi?”