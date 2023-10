Dimarco vuota il sacco: ha svelato il futuro

Federico Dimarco è parte integrante dell’ottimo avvio di stagione dell’Inter. Lo stesso laterale nerazzurro ha commentato la situazione in casa meneghina

L’Inter ha iniziato la stagione con il piede giusto, a suon di successi in campionato, e con un ottimo impatto anche in Champions League, dove nei giorni scorsi è arrivata la prima vittoria nel girone contro il Benfica.

In campionato il passo è da capolista per i nerazzurri che al momento occupano il primo posto insieme al Milan con 18 punti conquistati sui 21 a disposizione. Un bottino rilevante per la squadra di Simone Inzaghi, che sta ben impressionando sia come collettivo che nei singoli. Tra i big maggiormente in spolvero c’è senza dubbio anche Federico Dimarco, padrone assoluto della fascia sinistra e capace di mettere a referto un gol e tre assist.

Ottimo impatto per il numero 32 meneghino che ha recentemente parlato a ‘Sportmediaset’: “Il fatto di divertirsi, lavorare forte e lavorare bene è il nostro segreto. Stiamo facendo bene, possiamo fare ancora meglio”.

Calciomercato Inter, Dimarco guarda al futuro: “Sogno di diventare una bandiera”

Nel suo intervento Dimarco ha aggiunto sulle rivali scudetto: “Sicuramente il Napoli perché ha vinto l’anno scorso, poi ci sono Milan e Juve, lotteremo tutti fino alla fine per l’obiettivo”.

Non è mancato quindi un appunto anche sul futuro: “Bandiera? Spero di sì, è il mio sogno, il mio sogno è giocare nell’Inter e non vedo alcun problema da qui in avanti”.