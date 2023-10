Calhanoglu, la statistica impressionante che fa impazzire i tifosi dell’Inter

Calhanoglu è il baricentro di un Inter vincente in questa prima parte di Serie A 2023/2024. Ecco qualche numero interessante su di lui.

Nel gioco dei nerazzurri Hakan Calhanoglu occupa un ruolo primario. E’ infatti uno dei titolari fissi a centrocampo in virtù delle sue doti di calciatore completo, proprio nell’area del terreno di gioco in cui l’Inter costruisce il suo gioco e inventa giocate per i suoi attaccanti.

Il turco Calhanoglu, che ha nel calcio di punizione una delle sue specialità, nacque come trequartista per poi essere spostato più indietro, in una linea di centrocampo a tre, in cui sa abilmente muoversi sia come interno sia come vertice basso, in veste di regista difensivo.

Destro di piede, tecnico e abile nella rifinitura, sa come costruire il gioco e ben dialoga con i compagni tra cui Barella, Frattesi e Mkhitaryan. In questa prima parte di campionato di Serie A, Calhanoglu si è confermato una certezza, giocando finora tutte le partite del massimo torneo nazionale di calcio.

Oggi l’Inter è in testa al campionato, ma le sue statistiche cosa indicano di preciso? E al Fantacalcio il turco è davvero un buon elemento? La sintetica scheda che segue, parlerà proprio di lui e del suo inizio di torneo di A. E’ un elemento affidabile? Scopriamolo.

Come ha giocato Calhanoglu nell’ultima partita Salernitana – Inter

Nella partita stravinta dall’Inter in casa dei campani, il centrocampista turco è stato questa volta tra i meno brillanti, ma senza comunque ricevere un’insufficienza. Piuttosto si è trattata di una prestazione leggermente al di sotto dei suoi standard di gioco: di fatto il cartellino giallo lo ha limitato ma non sul piano dei rischi di un nuovo cartellino, quanto piuttosto sul piano delle conseguenze a livello fisico.

Infatti con il contrasto da cui è scaturita l’ammonizione, Hakan Calhanoglu ha subito una contusione. Un piccolo infortunio che ne ha in parte circoscritto l’apporto alla squadra durante i 90 minuti. In chiave Champions resta comunque un uomo chiave e perciò non può essere rischiato da Simone Inzaghi.

Fantacalcio: i voti di Calhanoglu

Chi al Fantacalcio intende puntare sulle prestazioni di Calhanoglu, può stare tranquillo. Il turco rimane una garanzia. Con il tempo la sua figura di centrocampista offensivo per il Fantacalcio è scomparsa, divenendo punto fermo nel centrocampo a cinque dell’Inter. Di fatto ad alcune certezze se ne sono sostituite altre ed oggi Calhanoglu è il sostituto perfetto di Brozovic in mezzo al campo.

Il centrocampista fa della costanza di rendimento uno dei suoi punti forti. Gioca tendenzialmente molte partite da titolare ed è tutto sommato poco soggetto ad infortuni e guai fisici. Soprattutto, di rado Calhanoglu va sotto la sufficienza nel ruolo di regista, in cui ormai all’Inter si trova calato alla perfezione. Dai suoi piedi passano numerose azioni che innescano gli attaccanti Lautaro e Thuram.

Spicca per lui una valutazione altissima al Fantacalcio in occasione del derby con il Milan alla quarta di campionato: un 9,5 a riprova della sua prestazione eccellente nella partita, in cui ha anche fatto gol mettendo a segno un calcio di rigore.

Un po’ meno bene per lui nelle ultime tre partite: al Fantacalcio infatti la valutazione è stata un 6,5 in occasione di Empoli – Inter, un 6 in occasione della partita contro il Sassuolo (la prima persa dai nerazzurri in questo avvio di campionato) a cui è seguito un 5 come valutazione Fantacalcio nell’ultima partita, peraltro vittoriosa contro la Salernitana. In generale, si può dire che Hakan Calhanoglu difficilmente dà spazio a prestazioni molto sottotono, stabilizzandosi quasi sempre su valutazioni almeno sufficienti.

Calhanoglu come ha commentato su Instagram

Il centrocampista turco, come molti suoi colleghi all’Inter ed in altre squadre, ha un profilo Instagram dove è solito commentare le partite della sua squadra o esprimere il proprio attuale stato d’animo. Per quanto riguarda l’ultima partita giocata contro la Salernitana non ha tuttavia rilasciato aggiornamenti, ed anzi i suoi ultimi contenuti postati lo ritraggono nel tempo libero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hakan Çalhanoglu (@hakancalhanoglu)

Calhanoglu nella probabile formazione Inter – Bologna

Il turco ha guadagnato da tempo la stima di Simone Inzaghi, che scommetterà sicuramente su di lui in vista della prossima gara di A. La sua tecnica e la sua pericolosità nelle intuizioni e nella capacità di costruire gioco senza dare veri e propri punti di riferimento agli avversari, come pure il suo altruismo nell’aiutare i compagni di squadra nella costruzione dal basso del gioco, sono elementi che giocano tutti a suo favore.

Dal punto di vista tattico, Calhanoglu porta varie soluzioni all’interno della rosa bianconera: può infatti impostare l’azione da dietro e rappresenta un pericolo per gli avversari sulle situazioni di calcio piazzato. Infatti Calhanoglu è altresì dotato di un ottimo tiro dalla distanza, come messo in mostra in numerosi calci di punizione – e proprio questa sua capacità può essere determinante per sbloccare partite che sembrano destinate al pareggio.

In una stagione in cui i nerazzurri ambiscono al primo posto in Serie A, il turco sarà così una pedina fondamentale per lottare per il successo nella classifica finale nel massimo campionato nazionale.

L’Inter nella prossima gara contro il Bologna è chiamata a confermarsi dopo un brillante avvio di campionato, in cui vi è stato anche il derby stravinto contro il Milan. Questa la probabile formazione nerazzurra nell’ottava di campionato: Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Calhanoglu nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Finora sette partite in cui il centrocampista turco è sempre stato titolare, talvolta giocando per tutta la partita senza essere sostituito nei minuti finali. Ciò a testimonianza della costanza di rendimento e della stima del tecnico Simone Inzaghi nei suoi confronti. Le statistiche aggiornate su di lui ci indicano quanto segue:

Gol: due

Assist: zero

Ammonizioni: due

Espulsioni: nessuna

Fantamedia: 7.14

In questi numeri la sintesi del buon inizio di campionato di Hakan Calhanoglu, le cui capacità di centrocampista completo stanno contribuendo a fare la differenza in casa Inter.

Calhanoglu, leader dell’Inter: i nerazzurri non possono fare a meno di lui

Grazie anche alla presenza di Calhanoglu, il centrocampo del club si dimostra di assoluto spessore, vedendo anche la presenza di giocatori quali Barella, Frattesi, Klaassen e Dumfries. Proprio questi atleti hanno le caratteristiche giuste per ispirare una punta come Lautaro che infatti ha iniziato il campionato in modo esplosivo, con una media di più di un gol a partita. E il turco si sta rivelando il propulsore del gioco nerazzurro.

Infatti nelle azioni chiave che portano a conclusioni vincenti, molto spesso non mancano i piedi del turco Calhanoglu, quell’elemento che a livello tecnico e tattico dà equilibrio al centrocampo interista e funge da baricentro di sicuro affidamento.