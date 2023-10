Cagliari, Ranieri lo scarica: le conseguenze, non si fida più di lui

Possibile rivoluzione in casa Cagliari con Ranieri che ha assolutamente bisogno di trovare una strada per uscire dal momento negativo

Il Cagliari, nella scorsa stagione, ha dovuto affrontare i playoff di Serie B per salire nel massimo campionato italiano; la vittoria decisiva è arrivata nel match di ritorno contro il Bari negli ultimi istanti di gara. Un momento di incredibile gioia per i ragazzi di Ranieri che, quest’anno, hanno come obiettivo la salvezza; missione per nulla semplice considerando la concorrenza, le difficoltà della Serie A ma anche la partenza del club.

Zero vittorie, due pareggi, cinque sconfitte con due gol fatti e dodici subiti; sono questi i numeri del Cagliari nelle prime sette giornate di campionato. Avvio pessimo da parte del club neopromosso nonostante, e questo sembra essere l’unico aspetto positivo, la zona salvezza disti solamente due punti; in fondo alla classifica, infatti, nessuna squadra sta tenendo un passo insostenibile ma il Cagliari deve trovare il modo per cambiare passo.

Uno dei punti fermi di questa squadra è, senza ombra di dubbio, l’allenatore; l’esperienza di Ranieri può risultare fondamentale per uscire dal periodo negativo. Il tecnico proverà a cambiare passo già dalla prossima giornata anche se non sarà semplice; il Cagliari, infatti, ospiterà la Roma.

Fare punti contro Lukaku e compagni, nonostante un periodo delicato dei giallorossi, è impresa ardua; a questo bisogna aggiungere l’aspetto sentimentale per il tecnico del club neopromosso. Ranieri però pensa solo a far bene e, proprio per questo, potrebbe fare delle scelte forti.

Ranieri e il cambio in porta: Scuffet può essere titolare contro la Roma

L’ultimo turno di campionato ha visto il Cagliari perdere tre a zero in casa della Fiorentina; una partita che si è subito messa male per gli uomini di Ranieri con i viola in vantaggio dopo appena tre minuti di gioco. La rete di Nico Gonzalez è stata favorita dall’errore in presa di Radunovic.

Il portiere ha iniziato questa stagione tra alti e bassi e quello contro la Fiorentina non è il suo primo errore in campionato; ecco perché, stando a quanto riferito dalla Gazzetta, Ranieri potrebbe anche optare per un cambio in porta. Alle spalle di Radunovic scapita Scuffet e non è da escludere che l’estremo difensore italiano venga messo in campo nella sfida contro la Roma.

Possibilità anche di vedere, con più continuità, Prati e Oristanio che hanno ben figurato nelle ultime uscite; Ranieri sembra stia pensando ad una mini rivoluzione, un modo per dare la scossa ad una squadra all’ultimo posto della classifica.