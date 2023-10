Onana, ma che combini? Sommer affare dell’anno

Altra notte da incubo per André Onana con il Manchester United, mentre l’Inter si coccola il suo sostituto Sommer

Dopo gli errori in campionato e in Champions contro il Bayern, Onana è ancora sotto accusa. All”Old Trafford’, un passaggio sbagliato del camerunense ha portato all’espulsione di Casemiro e al rigore per il Galatasaray, sbagliato poi da Icardi, nella gara persa dal Manchester United.

I numeri parlano chiaro: il 24 dei ‘Red Devils’ ha collezionato ben 7 gol subiti in due partite di Champions e 11 in sette di Premier. Altra certezza, André Onana non è più il giocatore visto la scorsa stagione con l’Inter. Arrivato a Milano, è riuscito a strappare la titolarità ad Handanovic e ha guidato la squadra fino alla finale di Champions. In estate, il suo addio è stato uno dei più discussi, ma, ad oggi, l’Inter potrebbe aver fatto l’affare del secolo: 51 milioni guadagnati e solamente 6 spesi per Yann Sommer. Un sospiro per il bilancio ma anche per il campo. Lo svizzero ha iniziato questa stagione con numeri che confermano la scelta giusta: 1 gol subito in Champions e 3 in campionato. Grazie anche alle parate di Sommer, l’Inter ha la miglior difesa della Serie A.

Onana flop, l’Inter sorride: ma Ten Hag lo protegge ancora

Ten Hag, però, corre in sua difesa. Nonostante gli innumerevoli errori commessi da Onana, il tecnico olandese ha ancora fiducia in lui, non vuole rimpiangere la sua scelta, essendosi esposto in prima persona durante le trattative per l’acquisto.

L’allenatore lo ha voluto fortemente a Manchester, il motivo è semplice: voleva qualcuno che sapesse passare bene la palla e sapesse giocare con i piedi meglio di De Gea. E quale miglior profilo se non quello di André Onana, già avuto ai tempi dell’Ajax?

Ten Hag ci crede ancora, non ne vuole sapere e non vuol sentire. Secondo il suo parere, il portiere ha le qualità adatte per essere titolare nel Manchester United. Il campionato è ancora lungo e Onana avrà modo di riscattarsi, ma il cammino in Champions è sempre più complicato.