Napoli, De Laurentiis e l’annuncio (con frecciata) su Osimhen

Dopo la gara con il Real Madrid, l’annuncio sul futuro di Osimhen a Napoli da parte del presidente azzurro De Laurentiis: dichiarazioni a sorpresa

Nella sfortunata notte del Napoli contro il Real Madrid, una partita con luci e ombre per il suo numero 9, Victor Osimhen, che è stato spesso ingabbiato da Rudiger e Nacho, anche se ha trovato il modo di rendersi pericoloso e incidere. Sfiorando il gol con un gran colpo di testa e poi procurandosi il rigore del momentaneo 2-2.

Per lui come per tutta la squadra azzurra, delusione per il risultato ma voglia di voltare subito pagina e riscattarsi. Nel caso del centravanti nigeriano, anche per mettersi definitivamente alle spalle le frizioni dei giorni scorsi, con un gesto di distensione già piuttosto corposo con il messaggio social indirizzato alla città e ai tifosi.

Il contributo di Osimhen in campo si vede e si sente in ogni caso, come dimostrato dalle reti con Udinese e Lecce. La speranza dell’ambiente partenopeo è quella di continuare la ‘serie’, in campionato, di gol e di vittorie contro la Fiorentina. Nel frattempo, tiene sempre banco, sullo sfondo, la questione del suo rinnovo di contratto, su cui nella tarda serata di ieri sono arrivate rivelazioni importanti.

Napoli, De Laurentiis ‘avverte’ Osimhen sul rinnovo

Avevamo raccontato, su Calciomercato.it, dell’irritazione, nella scorsa settimana, di De Laurentiis per un rinnovo di Osimhen non ancora arrivato nonostante fossero state poste le basi per un intesa. Ora, stando alle frasi del presidente azzurro si va verso un disgelo, anche se non manca una frecciata.

Nella ‘mixed zone’ del ‘Maradona’, rispondendo alle domande dei giornalisti, sul futuro di Osimhen ha spiegato: “Se rinnova? Sì, non c’è nessun problema. Nel Napoli sono sempre tutti contenti. Il problema, semmai, è quando vanno via da Napoli, non riescono più a trovare la strada maestra…”. Un ‘consiglio’ e un ‘avvertimento’ all’attaccante sul proseguire la sua avventura in un ambiente che riesce a valorizzarlo al meglio. Sarà sufficiente?