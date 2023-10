“Milan in nove uomini”: succede tutto durante il primo tempo con il Borussia

Nel corso di Borussia Dortmund-Milan si scatenano i tifosi sui social e mettono nel mirino soprattutto due calciatori

Incontro importante quello del Milan contro il Borussia Dortmund per la qualificazione agli ottavi di Champions. Dopo il pareggio al debutto contro il Newcastle, i rossoneri devono fare punti in casa con i tedeschi per aumentare le chance di passaggio del turno.

La partita è partita all’insegna dell’equilibrio anche se sono i tedeschi ad avere il pallino del gioco, almeno nel primo tempo. Una pressione costante che la retroguardia di Pioli sta provando a contenere, pur con qualche difficoltà.

Ne sta avendo soprattutto Davide Calabria che sul suo lato deve affrontare Malen, tra i più propositivi della squadra di Terzic. Il capitano rossonero soffre non poco le scorribande dell’attaccante olandese e non è neanche aiutato dai compagni con i giusti raddoppi. Nonostante ciò i tifosi rossoneri si scagliano contro di lui nel corso del primo tempo e tirano in ballo anche Pobega, un altro calciatore del Milan particolarmente criticato.

Borussia-Milan, Calabria e Pogba criticati: “Giochiamo in nove”

Calabria e Pobega sono i bersagliati dai tifosi del Milan nel primo tempo della sfida Champions contro il Borussia Dortmund.

“Una disgrazia” twitta un utente, mentre un’altra dà un giudizio tranciante: “Sono gli unici due italiani in campo, mi dispiace, ma non si possono vedere a certi livelli”. Il tenore dei commenti è quasi tutto così, tanto che c’è anche chi arriva a dire: “Pobega e Calabria ci stanno facendo giocare in 9″.

Per altri Calabria “farebbe fatica anche in Serie B” e chi scende ancora più in basso: “Sono da terza categoria”. Pioggia di critiche quindi durante i primi quarantacinque minuti di Borussia Dortmund-Milan contro Pobega e soprattutto Calabria.

Ecco una raccolta di tweet:

Calabria e Pobega sono una disgrazia — 🔴⚫️EVILQUEEN🔴⚫️ (@Marzia2495) October 4, 2023

Lo so che sono gli unici 2 italiani in campo e mi dispiace doverlo ammettere ma #pobega e #calabria non si possono vedere a certi livelli. #BorussiaDortmundMilan — Ilaria Bruzzese (@IlariaBruzzese) October 4, 2023

io pobega non ce la faccio a vederlo — meg (@imfalljngforyou) October 4, 2023

Calabria e Pobega 15' da terza categoria #BorussiaDortmundMilan #ChampionsLeague — average Christian Pulisic enjoyer (@molteale055) October 4, 2023

Appena si alza un minimo il livello, si nota sempre di più la mediocrità di Calabria e Pobega c’è poco da fare — #pioliOUT (@fikayoluca_) October 4, 2023

Sono serio per me Calabria farebbe fatica anche in serie b — Turin (@Turin_Rossonero) October 4, 2023

Calabria e Pobega ci stanno facendo giocare in 9 — Psi (@Psi0_) October 4, 2023

