Juventus, deciso il futuro di due giovani: Allegri ha dato l’ok

Sembra essere stato deciso il futuro di due giovani della Juventus con Allegri ad aver dato il suo benestare; ecco di chi si tratta

La Juventus, in questa stagione, ha come obiettivo quello di lottare fino alla fine per lo scudetto; i bianconeri cercheranno di sfruttare a proprio vantaggio il fatto di non essere impegnati nelle coppe. Un dato che può risultare determinante specialmente nella parte chiave della stagione, nel periodo tra febbraio ed aprile. Allegri ha una rosa che può competere per lo scudetto ma la squadra deve evitare di replicare prestazioni come quello di Reggio Emilia o di Bergamo.

Non solo il presente; i bianconeri stanno pensando anche al futuro perché una squadra come la Juventus vuole tornare a dominare il calcio italiano per diverse stagioni. A tal proposito sembra essere già deciso il futuro di due giovani che, in questo campionato, stanno mostrando di avere qualità molto importanti. Stiamo parlando di Soulé e Barrenechea, entrambi al Frosinone e protagonisti di una prima parte di stagione di assoluto livello.

Soulé sta dimostrando di avere le capacità per essere uno dei leader tecnici di una squadra che ha come obiettivo quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. In stagione ha realizzato, fino a questo momento, un gol ed un assist e una serie di prestazioni di altissimo livello.

Il classe 2003 ha firmato con il Frosinone fino al trenta giugno 2024 ma, considerando le prestazioni che sta fornendo dall’inizio della stagione, è molto probabile possa tornare (una volta terminato il campionato) alla Juventus per essere un punto fermo della squadra di Allegri nei prossimi anni.

Non solo il futuro, molto probabile, in bianconero; per Soulé, come riportato da Tuttosport, potrebbero aprirsi anche le porte della nazionale. Spalletti potrebbe decidere di chiamarlo e questo grazie ad alcuni parenti della madre che hanno origini italiane.

Soulé e non solo: il futuro di Barrenechea

Abbiamo parlato del futuro di Soulé e della possibilità che il giovane talento, nella prossima stagione, possa essere un punto fermo della Juventus. Oltre a lui, però, dobbiamo andare a parlare anche di Barrenechea. Il centrocampista sta disputando una stagione decisamente positiva ed è un pilastro della squadra allenata di Di Francesco.

Differentemente da Soulé, su Barrenechea troviamo due diverse possibilità: può tornare alla Juventus ma anche essere ceduto per fare cassa. In mezzo al campo, i bianconeri hanno diverse possibilità e questo potrebbe rappresentare un fattore determinante nella decisione sul classe 2001. Due giovani talenti con l’obiettivo di salvare il Frosinone prima di pensare al proprio futuro.