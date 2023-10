Juve, che rimpianto: ora può andare…

La Juventus, in passato, aveva messo nel mirino Alphonso Davies; il terzino rischia di essere un rimpianto nel mercato dei bianconeri

Nella scorsa stagione Allegri, per risolvere alcune situazioni, ha cambiato vestito tattico alla sua squadra passando al 3-5-2. Un sistema di gioco che ha dato delle risposte importanti ed è stato riproposto anche in questo campionato dove la Juventus vuole lottare fino alla fine per lo scudetto. In un modulo del genere sono fondamentali gli esterni a cui viene chiesto un doppio lavoro; devono svolgere sia la fase difensiva sia quella offensiva.

Proprio per questo la società bianconera, in passato, ha seguito con attenzione Alphonso Davies; il classe 2000 è un terzino sinistro che può essere impiegato anche come esterno a tutta fascia e questo per via delle sue capacità tecniche ma anche per la sua corsa e il suo dinamismo.

Alphonso Davies è un giocatore in grado di saltare costantemente l’uomo, creare la superiorità numerica e rappresentare una soluzione in più dal punto di vista offensivo. Il suo apporto, all’interno di una squadra, è a dir poco determinante considerando la sua capacità di arrivare sul fondo e mettere dei palloni interessanti per le punte. L’esterno canadese sarebbe stato perfetto per il sistema di gioco bianconero ma, alla fine, l’interesse della Juventus non si è concretizzato in una trattativa reale.

Calciomercato Juventus, Alphonso Davies piace al Real Madrid: possibile rimpianto

In forza al Bayern Monaco, il terzino classe 2000 è una risorsa decisamente importante all’interno della rosa bavarese; come detto il giocatore come detto interessava alla Juventus ma non si è arrivati ad una sviluppo concreto. Ora Alphonso Davies rischia di diventare un vero e proprio rimpianto per il club bianconero.

Sul giocatore, infatti, sembra esserci l’interesse del Real Madrid; il club spagnolo, sulla corsia di sinistra, può contare su Mendy e Garcia ma potrebbe decidere di intervenire in questo reparto nel corso della prossima sessione estiva di mercato. L’esterno canadese è, senza ombra di dubbio, uno degli obiettivi del Real considerando anche la scadenza di contratto del giocatore, a giugno 2025.

L’interesse delle Merengues rischia di cambiare le carte in tavola; dire di no al Real Madrid è praticamente impossibile considerando l’importanza di un club che, ogni stagione, lotta per vincere ed imporsi sia in campionato sia in ambito internazionale. Dalla suggestione Juventus all’interesse del club spagnolo; il futuro di Alphonso Davies rischia di essere in Liga con il giocatore che andrebbe ad alzare, ulteriormente, la qualità della rosa a disposizione di Ancelotti.