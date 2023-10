Firma UFFICIALE con la Roma: contratto biennale

Il club giallorosso ha appena comunicato di aver raggiunto il nuovo accordo su più stagioni

Buone notizie per la Roma che ha appena chiuso un accordo importante. A partire da oggi, infatti, il club giallorosso accoglie un nuovo importante partner all’interno della propria famiglia a seguito di un’intesa biennale. Si tratta di un brand di livello globale diventato ufficialmente nuovo sponsor di maglia del club capitolino.

Con una nota ufficiale, la Roma ha infatti svelato ai suoi tifosi di aver raggiunto un accordo biennale con Riyadh Season: “L’AS Roma è lieta di annunciare una nuova partnership biennale con Riyadh Season, che vedrà uno dei più importanti eventi mondiali di intrattenimento apparire sulla maglia giallorossa”. Si tratta di uno dei festival di intrattenimento più famosi al mondo, che annualmente attira migliaia e migliaia di appassionati nella famosissima capitale dell’Arabia Saudita.

Roma, ufficiale: Riyadh Season nuovo sponsor di maglia

L’intesa raggiunta dalla Roma con Riyadh Season potrebbe portare nelle casse del club giallorosso complessivamente fino a 25 milioni di euro circa per i prossimi due anni, oltre ovviamente ai benefici di immagine in termini di crescita del marchio a livello internazionale.

Una partnership che Lina Souloukou, CEO della Roma, ha commentato così: “Riyadh Season è uno dei più grandi eventi di intrattenimento invernale al mondo, dove lo sport ha la sua centralità. La nostra partnership è il riconoscimento dell’AS Roma come brand di livello globale e di importanza strategica per il futuro del calcio in Arabia Saudita. Questo mercato sta diventando sempre più significativo per questo sport e crediamo che la nostra collaborazione genererà opportunità interessanti e uniche. Inoltre, non vediamo l’ora di giocare le nostre partite amichevoli lì e di sperimentare in prima persona la passione che questo Paese ha per il calcio”.