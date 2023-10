Del Piero nuovo direttore sportivo: svolta improvvisa

Nuovo incarico per Alessandro Del Piero che è pronto al debutto come direttore sportivo: la svolta è vicina

Alessandro Del Piero nuovo direttore sportivo dell’Al-Nassr. L’ex attaccante e bandiera della Juventus potrebbe raggiungere Cristiano Ronaldo nel club saudita, questa volta in un ruolo dirigenziale.

È quanto sostiene su Twitter ‘Fieldleague1’ che lancia l’indiscrezione con un cinguettio molto asciutto: “Del Piero è vicino a diventare nuovo direttore sportivo dell’Al Nassr”. Certo il nome dell’ex numero 10 bianconero ha ancora molto appeal all’estero e già da calciatore era stato cercato dal club saudita e non è restio a fare esperienze all’estero come dimostra la sua carriera con le parentesi in Australia e India.

Resta da vedere se Del Piero andrà ad arricchire ulteriormente il calcio saudita che quest’estate ha soffiato diversi calciatori alle big europee ed ha affidato la panchina della Nazionale dell’Arabia Saudita all’ex ct dell’Italia Roberto Mancini.

Del Piero all’Al Nassr: può diventare il nuovo ds di Ronaldo

Stando a quanto riportato quindi, Alessandro Del Piero sarebbe vicino al dire sì all’Al Nassr ed iniziare una nuova avventura da dirigente.

Il ruolo pensato per il campione del mondo del 2006 è quello di direttore sportivo, incarico operativo quindi e non soltanto di ‘facciata’ come capita a volte ai grandi ex del mondo del pallone. Del Piero è stato spesso accostato ad un ritorno alla Juventus in un ruolo dirigenziale: per lui si è parlato spesso come possibile presidente o vice-presidente del nuovo corso bianconero, ma alla fine non se n’è mai fatto (almeno finora) nulla.

Ora esce l’indiscrezione che lo porta in Arabia Saudita dove potrebbe iniziare la sua carriera da dirigente come direttore sportivo.