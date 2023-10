Champions, Milan a reti bianche con il Borussia. La Lazio vince al fotofinish

I risultati delle gare del mercoledì della seconda giornata di Champions League: pareggio per il Milan, vince la Lazio in pieno recupero

Pareggia il Milan, vince la Lazio: questi i risultati delle due italiane impegnate nel mercoledì di Champions. Successo importante per Sarri, pari che sa di rammarico per Pioli.

La squadra capitolina è riuscita a rimontare il gol di svantaggio contro il Celtic: al 12′ è Furuhashi ad aprire le marcature battendo Provedel in uscita. La Lazio accusa il colpo a dopo quattro minuto potrebbe di nuovo capitolare ma Maeda pecca di precisione. I biancocelesti si riassestano e iniziano il forcing che porterà il pareggio: al 29′ è Vecino di testa a battere Hart.

In avvio ripresa è Felipe Anderson ad avere la palla dell’1-2 ma spreca dopo una bella azione corale. Si fa vedere anche il Celtic con Hatate: para Provedel. Tutto lascia presagire che la partita finirà in pareggio, ma in pieno recupero spunta Pedro a consegnare tre preziosi punti alla Lazio. Finisce 1-2 con la Lazio che appaia l’Atletico Madrid (vittorioso contro il Feyenoord) al primo posto nel girone.

Champions, pari tra Borussia e Milan: tutti i risultati

Non va oltre il pareggio anche il Milan che soffre, non poco, sul campo del Borussia Dortmund. Nel primo tempo sono i tedeschi a fare la partita e i rossoneri a provare le ripartenze senza essere troppo pericolosi.

Lo è Malen che crea più di un grattacapo a Calabria ed a sfiorare il gol, mentre Maignan deve impegnarsi per respingere una conclusione di Fullkrug. L’occasione più ghiotta capita però sul piede di Giroud che spreca sul finire del primo tempo. Nella ripresa, la squadra di Pioli sembra entrare in campo con piglio diverso: Pulisic ha sui piedi la palla del vantaggio, ma la sua conclusione centra in pieno il portiere.

Il Borussia ora fa più fatica a prendersi la metà campo rossonera e Leao prova un paio delle accelerate delle sue senza troppo successo. Finisce 0-0 a Dortmund, mentre nell’altro incontro del girone il Newcastle travolge a sorpresa il Psg (4-1).

Risultati e classifica della seconda giornata:

GRUPPO E

Celtic-Lazio 1-2: 12′ Furuhashi (C), 29′ Vecino (L), Pedro (L)

Atletico Madrid-Feyenoord 3-2

Classifica: Atletico Madrid e Lazio 4, Feyenoord 3, Celtic 1

GRUPPO G

Lipsia-Manchester City 1-3: 25′ Foden (M), 48′ Openda (L), 84′ Alvarez (M), 92′ Doku (M)

Stella Rossa-Young Boys 2-2: 36′ Ndiaye (S), 48′ Ugrinic (Y), 60′ Itten (Y), 88′ Bukari (S)

Classifica: Manchester City 6, Lipsia 3, Young Boys 2, Stella Rossa 1

GRUPPO F

Borussia Dortmund-Milan 0-0

Newcastle-Psg 4-1: 17′ Almiron (N), 43′ Burn (N), 51′ Longstaff (N), 56′ Hernandez (P) 90’+1 Schaer (P)

Classifica: Newcastle 4, Psg 3, Milan 2, Borussia Dortmund 1

GRUPPO H

Anversa-Shakhtar 2-3: 3′ Muja (A), 33′ Balikwisha (A), 48′ e 76′ Sikan (S), 71′ Rakitskyi

Porto-Barcellona 0-1: 45′ Ferran Torres (B)

Classifica: Barcellona 6, Porto e Shakhtar 3, Anversa 0