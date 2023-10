Cagliari blinda il suo gioiello: rinnovo ad un passo, Ranieri sorride

Tutto pronto per un rinnovo in ottica futuro per il Cagliari: Ranieri sorride, il gioiello dei rossoblu prolungherà il contratto.

Il Cagliari di Claudio Ranieri prova a pensare non solo al presente, ma anche al futuro. In tal senso, sembra ormai essere pronto il rinnovo per un gioiellino che quest’anno è stato mandato in prestito per fare esperienza e che, ben presto, potrebbe tornare alla corte dei rossoblu in Sardegna.

Stiamo infatti parlando di uno dei prospetti più interessanti di tutta la Serie C: Isaias Delpupo, ragazzo argentino classe 2003 che i sardi hanno deciso di cedere in prestito al Pontedera.

Secondo quanto riportato da Danilo Ferraioli, infatti, l’obiettivo della compagine di Serie A sarebbe quello di proporre un prolungamento di contratto, in scadenza il 30 giugno 2025, almeno per altri 2 anni, portandolo fino al 2027, con conseguente aumento di stipendio.

Delpupo rinnova fino al 2027? Oggi è in prestito

Delpupo è un fantasista mancino che può giocare sia sulla trequarti, ma anche come seconda punta. Dotato di un’ottima tecnica, quest’anno ha già collezionato in Serie C con il suo Pontedera 5 presenze, mettendo a segno anche una rete molto molto importante, che ha permesso alla sua squadra di avere la meglio sul Sestri Levante.

Un ragazzo che, in prospettiva, qualora dovesse continuare a fare bene nella terza serie italiana, potrebbe togliersi parecchie soddisfazioni e, chissà, un domani tornare in pianta stabile alla casa base. Ranieri lo sanno bene e, per questo, non vuole lasciarselo scappare.

Staremo a vedere che cosa accadrà nel resto della stagione, ma una cosa è certa: il Cagliari osserva Delpupo da molto vicino.