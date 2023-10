Bufera Orsato in Champions: “Così sembri imbecille”

L’arbitro italiano ha ricevuto aspre critiche in seguito alla direzione dell’incontro di ieri sera tra Psv Eindhoven e Siviglia

Si è chiuso tra numerose polemiche il match arbitrato ieri sera in Champions League da Daniele Orsato. Il direttore di gara, in particolare, ha fatto infuriare i tifosi del Siviglia per un paio di episodi ritenuti dubbi e che, secondo gli spagnoli, avrebbero condizionato il risultato finale di parità.

Un match sicuramente complesso, nel quale i tanti episodi non hanno di certo aiutato. Dalla prima rete del Siviglia annullata a Pedrosa per un tocco con il braccio, passando per il calcio di rigore concesso al Psv sino all’ultima punizione fischiata in favore degli olandesi da cui è nata la rete del definitivo pareggio allo scadere. Decisioni che hanno fatto infuriare su tutti Sergio Ramos, centrale ex Real Madrid che nelle scorse settimane è tornato nuovamente a casa.

Nel post-partita, il forte difensore spagnolo ha attaccato Orsato per aver utilizzato un metro arbitrale a suo parere poco europeo: “Sono decisioni rapide, sulle quali deve intervenire il Var per controllare e vedere con chiarezza. Di solito c’è un arbitraggio più tollerante in questa competizione, mentre oggi tutto era al contrario. Bisogna imparare da questi errori perché è un vero peccato”.

Psv-Siviglia, Sergio Ramos contro Orsato: “Arbitro protagonista”

Sergio Ramos ha poi rincarato la dose nei confronti dell’esperto fischietto italiano, entrando ancor più nel dettaglio di alcuni episodi della gara di ieri.

Il difensore del Siviglia ha in particolare attaccato Orsato per non aver fatto uso del Var in occasione di alcune scelte di campo rivedibili. Queste le accuse del centrale spagnolo: “Ultima punizione? Un fallo solo per chi lo voleva vedere, altrimenti non è sufficiente a fischiarlo. Un arbitro non dev’essere protagonista, soprattutto con il Var. Così sembri un imbecille. C’è il gol annullato, il fallo nei pressi del limite… sono tanti episodi. La gente dirà tante cose, ma il rispetto verso tutte le squadre non è lo stesso, in questo caso mi tocca e ci tocca sopportarlo come ‘sevillistas'”.