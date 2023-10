Allenamento Juve, ‘mistero’ sull’assenza di un big

Non solo Vlahovic, assente all’allenamento odierno della Juventus un altro big. Svelato il motivo, le ultime in casa bianconera

La Juventus prosegue la preparazione verso il Derby della Mole contro il Torino, in programma sabato all’Allianz Stadium alle ore 18.00.

I bianconeri sono scesi in campo questa mattina alla Continassa. Ancora assente Dusan Vlahovic, out contro l’Atalanta per lombalgia, mentre è regolarmente in gruppo Bremer. Il difensore brasiliano è uscito per crampi domenica, l’allarme sulle sue condizioni è subito rientrato. Out nella seduta odierna anche Kostic: il motivo della sua assenza non è stato reso noto subito.

Juventus, problemi anche per Kostic: svelato il motivo dell’assenza

L’esterno sinistro ha saltato l’allenamento odierno e dopo Atalanta-Juve non aveva accusato alcun problema fisico.

Come trapelato successivamente, l’ex Eintracht non era presente a causa di un fastidio alla caviglia sinistra. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni in vista del Derby.