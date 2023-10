“Allegri commette degli errori”: il Pallone d’Oro mette in guardia la Juve

Il grande ex avvisa la Juventus in vista del derby: “Allegri vuole tirare fuori il meglio, ma non sempre ci riesce”

Settimana scorsa Cristiano Giuntoli, in una lunga intervista, ha indicato quella che sarà la mission del nuovo corso bianconero: “Riportare la Juventus al livello che le compete”. Un processo che richiederà del tempo e il lavoro da parte di tutti, compreso Massimiliano Allegri.

Nella giornata di oggi, Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni di Tuttosport, analizzando il momento della Vecchia Signora in vista del derby della Mole che andrà in scena nel weekend. Il Pallone d’Oro ha anche fatto una piccola tirata d’orecchie al tecnico livornese: “Anche lui commette degli errori. Allegri vuole tirar fuori il meglio, ma non sempre ci riesce”. Come nel caso di Dusan Vlahovic: “Andrebbe servito in modo diverso, non al centro”. Proprio sull’attaccante serbo, le idee di Cannavaro sono molto chiare.

Cannavaro consiglia Vlahovic: “Deve andare in profondità, attaccante fantastico”

Il capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006 è stato uno dei più grandi difensori della storia del calcio. La sua carriera è il miglior attestato possibile per dare consigli ai difensori della Juventus.

Fabio Cannavaro, innanzitutto, ha voluto chiarire un concetto: “Sostituire Chiellini e Bonucci è impossibile. Non erano solo leader in campo, ma degli esempi per chi arriva a Torino”. La domanda su Federico Gatti è inevitabile, così come l’analisi dell’ex centrale bianconero. “Deve crescere e deve sapere che per un difensore la concentrazione è fondamentale”.

Insomma, la Juventus è alla ricerca di nuovi leader anche in difesa e il processo di crescita di diversi giocatori richiederà del tempo. Cannavaro ha sentito una differenza rispetto alla squadra in cui ha giocato e vinto lui: “La Juventus di questi anni è diversa, sta facendo molta fatica”. Infine, sull’esistenza di un nuovo Cannavaro: “Non esiste ancora, ma è anche vero che è cambiato il modo di giocare”. Uno come il capitano della Nazionale, probabilmente, non si vedrà mai più.