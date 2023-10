Thiago Motta sul tetto d’Europa: “Meglio di Real Madrid e Bayern Monaco”

Il Bologna è secondo in questa curiosa classifica: Thiago Motta ha fatto meglio anche di corazzate come Real Madrid e Bayern Monaco.

Una delle squadre che vuole essere grande protagonista in questo campionato è, senza ombra di dubbio, il Bologna; i rossoblù, nella scorsa stagione, hanno lottato fino alla fine per un posto in Conference League. Alla fine l’obiettivo non è stato raggiunto ma la squadra ha dimostrato di poter dire la propria all’interno della Serie A.

Nell’ultima sessione estiva di mercato, il Bologna ha perso pedine importanti come ad esempio Arnautovic passato all’Inter; la società, però, è stata capace di regalare a Thiago Motta una rosa di valore in grado di regalare diverse soddisfazioni ai propri tifosi.

La stagione è iniziata con un punto nelle prime due partite; il primo successo è arrivato in casa contro il Cagliari. Nei primi tre match la squadra ha subito quattro gol mostrando una difesa non perfettamente compatta; le cose sono completamente cambiate nelle successive quattro gare dove il Bologna ha messo in campo una solidità importante per quanto concerne il reparto difensivo. Non prendere gol è fondamentale perché aumenta, e non di poco, le chance di raggiungere i vari obiettivi.

Bologna, Thiago Motta ha blindato la difesa: rossoblù meglio di Real e Bayern

Dopo i quattro gol subiti nelle prime tre giornate, il Bologna ha blindato la propria difesa; nessuna rete incassata contro Verona, Napoli, Monza ed Empoli dimostrando una grande compattezza e la capacità di saper soffrire in determinati momenti all’interno del match.

Questa solidità difensiva ha portato i ragazzi di Thiago Motta ad essere la seconda squadra meno battuta del campionato italiano dietro solamente all’Inter che, nelle prime sette partite di Serie A, ha subito tre gol. Il tecnico del Bologna, però, può essere assolutamente soddisfatto perché la sua squadra non si impone solo in Italia ma anche a livello internazionale.

Il club rossoblù, infatti, può vantare la seconda posizione in Europa nella classifica delle squadre con meno gol subiti; come detto, il Bologna ha incassato solamente quattro gol ed è davanti a club di rango internazionale come il Manchester City (i ragazzi di Guardiola hanno subito cinque gol) e il Real Madrid, Bayern e Arsenal che invece hanno. incassato sei reti.

La stagione è appena iniziata ma il Bologna ha alzato il muro mettendo in campo una solidità difensiva che può rappresentare un punto di forza in vista del proseguo della stagione e degli obiettivi che i ragazzi di Thiago Motta vogliono raggiungere.