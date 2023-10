Tegola per i nerazzurri, UFFICIALE: lesione al crociato e stagione finita

Batosta per il club nerazzurro che perde il difensore per tutta la stagione: lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro

La prognosi è quella che nessun calciatore vorrebbe mai sentire: stagione finita. Brutte notizie per il club nerazzurro che vede uno dei propri calciatori finire sotto i ferri con uno stop che si preannuncia lunghissimo.

Il Renate, formazione che milita nel Girone A di Serie C, ha annunciato gli esiti degli esami cui si è sottoposto Luca Munaretti, 21 anni, difensore in prestito dalla Cremonese. Il giovane calciatore si era infortunato nel corso dell’ultimo match di campionato contro il Lumezzane e gli accertamenti non hanno portato buone notizie: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Un infortunio molto serio che, come riferisce la stessa società nerazzurra, costringerà il giocatore a stare lontano dai terreni di gioco per tutto il resto della stagione. Il Renate ovviamente dà coraggio al proprio calciatore e a lui indirizza “l’enorme abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra” e anche “un forte in bocca al lupo” per il percorso che dovrà portare Munaretti a tornare in campo.

Renate, infortunio per Munaretti: stagione finita

Grave infortunio quindi per Munaretti, arrivato quest’anno al Renate in prestito dalla Cremonese. Il 21enne era alla sua seconda apparizione con la maglia nerazzurra: dopo essere entrato in campo contro il Legnago per l’infortunio di Bracaglia, era partito titolare contro il Lumezzane.

Una partita durata per lui soltanto 21 minuti prima dell’infortunio: ora il lungo percorso di riabilitazione che lo riporterà a calcare un campo di calcio dopo essersi completamente ripreso dalla lesione del legamento crociato.