Risoluzione del contratto: Giampaolo trova una panchina in Serie A

Giampaolo torna su una panchina di Serie A? L’indizio lo fa pensare: addio Sampdoria, ecco dove potrebbe andare.

Dopo sette giornate di campionato, l’Udinese non può considerarsi contenta; zero vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte con quattro gol fatti e dodici subiti da parte di una squadra che deve necessariamente cambiare marcia se non vuole rischiare brutte sorprese. La classifica è negativa ma le concorrenti per la salvezza faticano ad avere continuità di risultati e questo può rappresentare un punto a favore del club friulano.

Serve, però, un cambio di passo; il pareggio, nell’ultimo turno di campionato, contro il Genoa non può bastare (seppure arrivato in rimonta) per rendere tranquillo l’ambiente Udinese e soprattutto per permettere a Sottil di stare tranquillo. La posizione del tecnico del club friulano è seriamente a rischio e le cose potranno migliorare solo con un cambio di risultati.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, per Sottil la gara con l’Empoli rappresenta la classica ultima spiaggia; l’allenatore non ha alternativa, deve chiudere il match con una vittoria per restare il tecnico dell’Udinese. Come detto il pari non è sufficiente; anche conquistando un solo punti, la società friulano potrebbe decidere di cambiare guida tecnica. All’Udinese serve una scossa; la speranza è che possa darla Sottil ma tutto dipenderà dal risultato del match in casa dell’Empoli, in programma venerdì sei alle ore 18.30.

Udinese, Sottil è a rischio: Giampaolo possibile sostituto

Come detto la posizione di Sottil, tecnico dell’Udinese, è appesa ad un filo e da questo punto di vista la gara contro l’Empoli assume il significato dell’ultima spiaggia per l’allenatore del club friulano. In attesa della prossima sfida di campionato, sembrano circolare già i primi nomi per l’eventuale sostituto.

Cioffi, Gotti, Tudor, Semplici e Maran; occhio, però, alla posizione di Giampaolo che potrebbe tornare in Serie A proprio sulla panchina dell’Udinese. L’ultima avventura del tecnico è quella da allenatore della Sampdoria; sei sconfitte nelle ultime otto partite hanno portato il club blucerchiato ad esonerare Giampaolo.

Da quel momento nessuna novità per un tecnico che, a quanto sembra, ha risolto il contratto con il club blucerchiato e ora è libero e può firmare con qualsiasi squadra. Occhio, dunque, alla posizione di Marco Giampaolo e alla possibilità di vederlo sulla panchina del club friulano; per l’Udinese inizia una settimana decisiva. Venerdì la sfida con l’Empoli prima della sosta per le nazionali. Un match fondamentale per il futuro di Sottil.